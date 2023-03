La direzione regionale Musei della Basilicata, domani, sabato 25 marzo, ricorderà i 110 anni dalla nascita di Dinu Adamesteanu. Per l’importante ricorrenza è stato organizzato un evento che vede coinvolti i Musei di Metaponto, Policoro e Potenza, “territori della nostra Regione dove l'opera di Adamesteanu si è distinta particolarmente”, questo ha voluto sottolineare Carmelo Colelli, direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Allo studioso rumeno, primo soprintendente archeologo lucano, infatti, è intitolato il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata con sede a Potenza, presso Palazzo Loffredo. Adamesteanu aprì le porte dell’istituenda Soprintendenza archeologica della Basilicata, nel lontano 1964, qualche anno dopo, lo stesso incarico nella confinante Puglia. Archeologo, cittadino del mondo, come a dimostrare che la cultura non ha confini, poiché patrimonio dell’umanità che deve saper legare i popoli dell’intero pianeta. Girò il mondo, partendo dalla sua terra natia, Toporu nei pressi di Giurgiu, in Romania, dove vide la luce il 25 marzo del 1913. I suoi studi, per certi versi, portarono a riscrivere o a scrivere pagine importanti sull’impatto della cultura greca nei nostri territori. Tante le campagne di scavo a Metaponto, Siris, Eraclea, Rossano di Vaglio. Grazie all’illustre studioso, a cui gli si riconoscevano profonda cultura, genio e grande sensibilità, furono istituiti nuovi musei, come quello della Siritide e del melfese, oltre a mettere mano a profondi restauri come quelli all'Antiquarium di Metaponto (1975), al Museo nazionale D. Ridola di Matera (1967-76) e a quello di Potenza. Tanti gli incontri di studio a livello nazionale e internazionale, tante pure le collaborazioni con istituti e università italiane ed estere. Persona instancabile, determinato nella sua missione, innumerevoli le sue ricerche sul campo, un impegno immenso, un amore profondo che ci lascia un patrimonio ricco e unico. I suoi studi si possono rivivere sfogliando le sue opere immortali, che tanti cittadini appassionati, professionisti e scienziati hanno plasmato nel tempo. Pubblicazioni che riescono a prendere per mano chiunque, un viaggio nel tempo che ti porta ad incontrare i nostri avi, linfa vitale per continuare a scrivere pagine bianche per i tempi futuri. Per uno scherzo del calendario, l’importante giornata si sposerà con le giornate di primavera del FAI, pertanto la mattina dalle 9:00 alle 13:00 gli studenti dell'istituto "E. Fermi" di Policoro visiteranno il parco archeologico di Eraclea, mentre gli studenti dell'istituto superiore di Bernalda e Ferrandina le Tavole Palatine a Metaponto. A Potenza, nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30, delegazioni di alunni del liceo classico "Q. Orazio Flacco" e dell'Istituto superiore "Da Vinci-Nitti" accoglieranno e accompagneranno nel Museo i cittadini presenti per l’importante occasione. A seguire, una conferenza da remoto tra il Museo Nazionale di Policoro e quello di Potenza, con un collegamento dai depositi del Museo di Metaponto, chiuso per lavori di riallestimento. Dalle 20:00 alle 22:00, la giornata commemorativa, ricca di cultura e di storia, il modo migliore per ricordare l’illustre studioso, si concluderà con il concerto "Jazz at the Museum", nella sala del cortile del Museo di Potenza, in collaborazione con il dipartimento di jazz del Conservatorio "Gesualdo da Venosa" di Potenza.



Vincenzo Diego