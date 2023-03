Sarà l’auditorium del Centro culturale Nitti di Melfi a ospitare, sabato 04 Marzo alle ore 17.00, la presentazione del libro "Terraferma" -Un’ “altra Basilicata” tra stereotipi, identità e [sotto] sviluppo- di Enzo Vinicio Alliegro (Rubbettino editore, 2022) docente di Antropologia all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.



I saggi raccolti nel volume, maturati nell’ambito dell’antropologia storica, mettono in risalto come la Basilicata non sia una terra apatica, rassegnata o incapace di pensarsi diversamente rispetto agli stereotipi che, per anni, si sono abbattuti su di essa, ma al contrario aiutano a descrivere una regione capace di superare questi clichè.



“Quante volte abbiamo sentito parlare della Basilicata come una ‘terraferma’ imprigionata negli stereotipi che, per anni, le sono stati affibbiati?– afferma Gianluca Tartaglia, direttore dell’Associazione Nitti-. Gli stessi clichè che hanno impedito a noi lucani di prendere coscienza delle nostre potenzialità e delle grandi risorse che abbiamo. Anche per questo abbiamo deciso di presentare questo volume storico-antropologico che, grazie ad una ricerca seria e non banale, va oltre gli stereotipi mettendo in evidenza la capacità della comunità lucana di ridisegnare orizzonti diversi, percorsi alternativi a questi stessi clichè”.



Renato Cantore, giornalista di lungo corso e già vice direttore della Tgr, dialogherà con l’autore.



L’evento è organizzato dall’Associazione “Francesco Saverio Nitti” e gode del patrocinio del Comune di Melfi.