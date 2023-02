Il Carnevale è sicuramente tra le festività ricorrenti più attese dell’anno. Adulti e bambini si trasformano in maschere per celebrare questo antico rito pre-Quaresima. La tradizione carnevalesca è molto radicata anche in Basilicata, tra maschere antropologiche e attività più contemporanee. Anche a Maratea la ricorrenza del Carnevale, da sempre ricordata, ha negli ultimi anni acquisito un sempre più centrale ruolo di aggregazione sociale ed iniziative utili alla destagionalizzazione turistica.

Giunto alla XVI edizione, il “Carnevale di Maratea”, fortemente promosso e sostenuto dal Comune di Maratea ed organizzato dalla Pro Loco “La Perla” in collaborazione con il “Forum delle Associazioni”, vedrà in una tre giorni, da domenica 19 Febbraio a Martedi 21, un programma ricco di appuntamenti e iniziative dedicate alle varie fasi dell’evento.

Oggi, primo giorno, sarà quello dedicato al “Carnevale dei Bambini”, con giostre e animazione per i più piccoli e la prima uscita dei carri allegorici realizzati dagli storici gruppi della “Perla del Tirreno”. Si svolgerà per tutto il pomeriggio in Piazza del Gesù, nella frazione di Fiumicello e vedrà inoltre, l’esibizione della “Banda Città di Maratea – Aristide Limongi”.

Nei successivi due giorni l’organizzazione si sposterà nelle vie del Centro storico, con il lunedi dedicato alla sfilata dei carri allegorici e alle loro coreografie mentre nel martedi si aggiungeranno quelle dei gruppi in maschera, con la partecipazione delle associazioni sportive “Alma Dance” e “Shall We Dance?” con l’esibizione dei propri tesserati. In entrambe le occasioni la serata continuerà in festa con la musica di DJ Giovix.

Riconoscimenti saranno offerti al carro più originale, a quello con miglior effetti, con la migliore coreografia e di miglior fattura realizzativa; al gruppo in maschera più originale, a quello con la migliore coreografia ed a quello con costumi di miglior fattura; alla maschera singola più originale, a quella con miglior fattura realizzativa ed alla maschera più conforme al soggetto interpretato; ai bambini per la maschera “tenerezza”, “simpatia” e “originale”. Infine una menzione speciale “Mario Iob” dedicata alla creatività. Tutti i premi saranno delle opere in ceramica realizzate dall’artista prof.ssa Antonietta Guarino.

Giuria composta dal Presidente Vincenzo Salvo, Presidente della Pro Loco di Teana e Segretario della Rete dei Carnevali Lucani, e da Angelica Cappiello, Presidente della Pro Loco di Rapone. Premiazioni Martedi 21 febbraio 2023, in Piazza Buraglia.