Una tre giorni di full immersion alla Bit, la Borsa internazionale del turismo a Milano, per il “Borgo ospitale” di Rotonda (Potenza) , nel cuore del Parco nazionale del Pollino, e il Consorzio per la tutela della melanzana rossa di Rotonda dop. All'interno dello stand della Regione Basilicata, da domenica vanno avanti fittissimi gli incontri con i buyers provenienti da tutto il mondo con un particolare interesse verso la Basilicata da proporre come meta di eccellenza anche per il turismo sostenibile e delle origini. Presenti per l'occasione a Milano, Franco Bruno, ideatore del “Borgo ospitale”, Nicola La Gamma, direttore del Consorzio della melanzana rossa di Rotonda dop, la direttrice del “Borgo Ospitale” Daniela Cucumazzo e Letizia Brancato per “Campoli azioni gastronomiche” l’azienda referente del progetto enogastronomico. “Sono molti i buyers incuriositi dal progetto 'Borgo Ospitale' , realizzato attraverso il sapiente recupero architettonico di antiche dimore del centro storico, di origine medioevale – spiega Franco Bruno - dove le stradine lastricate in pietra calcarea, il calore e la luce del sole creano una magica atmosfera. L'ospite viene accolto nelle dimore fornite di tutti i comfort e ambienti di qualità, dimore che conservano con sé una storia passata, portando a vivere la propria vacanza e le proprie emozioni immersi nelle atmosfere e nella calma del borgo. Ogni esperienza diventa unica”. A Rotonda, gli ospiti del “Borgo Ospitale” possono usufruire dei servizi di una spa , nel centro storico, in cui è possibile effettuare un ricco e salutare percorso benessere. Ad arricchire il percorso, tra la cultura contadina e le tradizioni del posto, il rito arboreo pagano che affonda le sue origini nel tempo, la macina del grano, le due dop di Rotonda, la melanzana rossa e i fagioli bianchi, attraverso il Museo del Borgo, con la disponibilità di vivere anche l'emozione di preparare la pasta fatta a mano come si faceva una volta. Tra le strutture costituenti l'albergo diffuso, particolare rilievo riveste l'antico Casale Donna Mita, dotato di una bellissima piscina e circondato dal verde. “Ai tanti esperti del settore presenti a Milano, mostriamo e raccontiamo che è anche possibile immergersi nelle faggete del Parco nazionale del Pollino– continua Bruno - con escursioni guidate per godere della vista dei pini loricati, effettuare percorsi d'acqua trekking, rafting, ciaspolate,escursioni, visite al museo paleontologico di Rotonda con il suo 'elefante antico' , e altre attività. Il 'Borgo Ospitale' consente ai visitatori un viaggio esperienziale unico, vivendo l'ambiente ed il territorio in una natura incontaminata , un'esperienza ricca di emozioni, gusto e benessere , frutto di un turismo ambientale sostenibile di eccellenza”. Sempre nel capoluogo lombardo, il progetto del “Borgo ospitale “ è stato anche ospite dell'Associazione nazionale alberghi diffusi, dove si è svolta la presentazione delle strutture presenti tra le quali quella di Rotonda.