È stata presentata ieri a Rotonda, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Cine – Teatro Comunale “Selene”, l’edizione 2023 del “Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda”. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, patrocinata, tra l’altro, dal Comune di Rotonda e dalla Unione Italiana Libero Teatro, è organizzata dall’Associazione Culturale “Arti Visive”, il sodalizio rotondese con alle spalle oltre trent’anni di attività nel settore culturale e teatrale.

Presente, oltre agli organizzatori, il sindaco del Comune del Pollino Rocco Bruno.

La kermesse partirà l’11 marzo prossimo per concludersi sabato 29 aprile. Sei le compagnie in gara, provenienti da 5 Regioni italiane, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Lazio, che si sfideranno con le loro performance sul palcoscenico del “Selene” per portare a casa i premi assegnati da una giuria tecnica ed una popolare. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 29 aprile ed avrà come ospite d’eccezione il comico Alvaro Vitali.



La novità di questa quinta edizione della manifestazione targata Acav, sarà nella istituzione della “Settimana del Teatro”, un evento nell’evento che si svolgerà dal 23 al 29 aprile e che prevede una serie di manifestazioni di carattere teatrale che consentiranno ai rotondesi, ai turisti ed ai residenti del territorio di respirare un’atmosfera teatrale a 360 gradi per ben sette giorni, grazie all’organizzazione di seminari, laboratori, spettacoli, giornate di studio, per studenti ed adulti, sul tema del teatro, con professionisti del settore del calibro di Ulderico Pesce, Francesco Siggillito e Davide Fasano. Previsto anche lo spettacolo di fine corso degli allievi dei Laboratori Teatrali dell’Acav istituiti nel corso di questa stagione. Istituito anche il primo “Premio Acav per lo spettacolo” che, quest’anno, verrà assegnato ad Angelo Iannelli, il Pulcinella napoletano erede della tradizione della Commedia dell’Arte partenopea e a Franco Melidoni il celebre “Peppeniello” di “Miseria e Nobiltà” che ebbe la fortuna di recitare al fianco del grande Totò nel celebre film tratto dalla commedia di Scarpetta.



