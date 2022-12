Il prossimo 16 dicembre - presso la Mediateca di Pisticci Scalo – si terrà il convegno “Volare in Magna Grecia”, organizzato dal “Comitato Pista Enrico Mattei, primo Aeroporto di Basilicata”. Si parlerà di territori uniti per progetti di sviluppo interregionali e del completamento dei lavori dell’aviosuperficie, al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell’ENAC di aeroporto di terzo livello e dunque di possibili voli commerciali e turistici. Nel Piano Nazionale Aeroporti (PNA), presentato il 19 ottobre scorso –lo ricordiamo- non c’era Pisticci come “approdo privilegiato all’interno di corridoi aerei”. Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Mims) aveva messo in consultazione la bozza del Piano elaborato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ma della Basilicata nessuna traccia. Eppure una bozza importante, tanto attesa, che disegna il perimetro d’interesse dell’aviazione civile con un orizzonte sino al 2035. Il PNA è un documento di indirizzo politico e tecnico di sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in grado di potenziare la competitività del sistema economico nazionale, soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci, realizzare la transizione ecologica e digitale del settore, aumentare l’accessibilità alle reti di trasporto di tutti i territori, riducendo le attuali disuguaglianze, ma è proprio così? Probabilmente no, almeno per la nostra Regione. Un Piano comunque aperto a osservazioni, indicazioni, suggerimenti, che bisognava inviare alla Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del Dicastero (DGATASS), entro il 21 novembre. “Nelle analisi dei bisogni del territorio”, la nostra Regione è inserita nella macro area Sud-Isole, con Calabria, Sicilia e Sardegna. In realtà compare solo il nome, nient’altro. Mentre nelle “reti gestionali”, facendo confusione, compare in quella Campana: composto da Napoli e Salerno, mentre la “Rete Aeroportuale Pugliese” si dovrebbe estendere anche in Basilicata . In poche parole, le politiche di sviluppo future sono incentrate sul consolidamento e sullo sviluppo degli aeroporti campani e pugliesi. Un convegno, dunque, in grado di dare una serie di suggerimenti e di ridisegnare il futuro Piano Nazionale Aeroporti. All’incontro, moderato dalla giornalista Mariapaola Vergallito, interverranno Cosimo Latronico, assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, Domenico Albano, sindaco di Pisticci, Rocco Fuina, presidente del Consorzio Industriale del materano, Alessandro Ruvo, assessore comunale di Pisticci. Un appuntamento importante per il futuro del trasporto aereo Lucano e non solo, visto che l’ambizione e quello di guardare ancora più in là, sarebbe il caso di dire che gli organizzatori vogliono volare alto, visto che pensano a uno scalo interregionale in grado di coinvolgere parte della Puglia e la vicina Calabria, in modo particolare si guarda alla Sibaritide, all’Alto Jono cosentino, un’are popolosa e con interessi commerciali e turistici di prim’ordine nel panorama meridionale e nazionale.



Vincenzo Diego