Con un incontro tra imprenditori e “ambasciatori” delle Eccellenze Italiane ha preso il via un nuovo progetto denominato “Eccellenze Aperte” per ampliare le propria rete di relazioni e favorire la crescita.



Eccellenze aperte è una nuova articolazione di Eccellenze Italiane, il progetto fondato nel 2015 dallo storytailor e giornalista Piero Muscari. Eccellenze Italiane in questi anni ha costruito un network di grandi storie imprenditoriali e professionali, cui è collegato anche Italia Vale , l’altra rete di imprenditori che stanno crescendo e aspirano a diventare eccellenze.



L’incontro si è tenuto a Monza, presso la sede di Bertone Design – New Crazy Colors. Ospite d’eccezione il CEO di Bertone design e di New Crazy Colors, Aldo Cingolani, imprenditore visionario e punto di riferimento del design industriale, che porta avanti, nel segno degli oltre 110 anni di storia del marchio Bertone, la grande avventura del design italiano nel mondo.



Muscari ha immaginato una nuova iniziativa affinché l’incrocio di relazioni e di buona narrazione che Eccellenze Italiane crea possa continuare e l’esperienza maturata da ciascun imprenditore/professionista possa diventare patrimonio comune e condiviso.



Quale modo migliore per fare questo che aprire le aziende degli imprenditori e ambasciatori delle Eccellenze Italiane a una più ampia rete di relazioni, che vedesse, da un lato, le Eccellenze Italiane venire da vari luoghi d’Italia per incontrarsi tra di loro e conoscersi meglio, dall’altro, incrociare gli amici più vicini, allargando la cerchia delle conoscenze?



Vari gli obiettivi principali del progetto Eccellenze aperte, tra cui ampliare la propria rete di relazioni; migliorare la propria formazione professionale (perché, come ogni imprenditore sa, è utile imparare anche dagli altri) e generare dei profittevoli rapporti B2B. Tutto questo all’insegna di una convivialità semplice e informale.



Tra i presenti l’imprenditore Alfredo Cestari, Ambasciatore di Eccellenze Italiane, che ha condiviso gli obiettivi ed ha annunciato l’organizzazione di un evento specifico per la prossima primavera al Sud. “In una fase così complicata per l’imprenditoria e il “made in Italy” – ha detto Cestari – credo sia ancora più importante scambiare esperienze per individuare le strategie più efficaci alla ripresa e quindi per uscire dalla crisi internazionale. La parola d’ordine scelta – “Apriamo il cuore delle nostre aziende” – è la più indicata ad esprimere un impegno fortemente innovativo e forse mai tentato prima. Nessuno ha una ricetta miracolosa in tasca ma certamente la rete di esperienze allargate può aiutare a ridurre gli impatti negativi. In tutto questo da parte mia un’attenzione particolare al Sud che vive una fase di forte contraddizione tra risorse europee disponibili, in primo luogo Pnrr, incentivi e finanziamenti di varia provenienza e le note difficoltà a spendere e investire in sviluppo ed occupazione. Di qui l’evento che ho in mente di organizzare per ospitare in Basilicata le Eccellenze Italiane, metterle in contatto con i miei amici imprenditori lucani e per creare una rete con quelli nazionali”.