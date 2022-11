La Cellula Coscioni Basilicata, unitamente al Comune di Pietragalla, in occasione della "Giornata internazionale delle persone con disabilità", organizza un convegno dal titolo "Oltre le barriere. Tutele e limiti nell'orizzonte persona". L'evento si terrà il 3 dicembre 2022... -->continua

30/11/2022 - Matera: inaugurazione nuova mensa 'Giovanni Mele'

Domenica 4 dicembre, alle ore 12:00, l’Arcivescovo Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo inaugurerà la nuova Mensa don Giovanni Mele a Matera in Via Cererie.

La Mensa sorge in un’area appartenuta all’ALSIA e trasferita al Comune di Matera.

L’immobile si svil...-->continua