A Vietri attivato sportello sociale della Croce Rossa Italiana 19/11/2022 Avviato a Vietri di Potenza, lo Sportello Sociale della Croce Rossa Comitato di Melandro.

L’apertura dello Sportello è stato possibile grazie al finanziamento di Enel Cuore Onlus.

La sede dello Sportello è in C.so Vittorio Emanuele 258.

“Come da linee guida nazionale – ha dichiarato la presidente della Croce Rossa Comitato di Melandro Gerardo

Tedesco -, anche nel nostro Comitato apre lo Sportello Sociale con il supporto di Enel Cuore Onlus. L’obiettivo è

quello di rafforzare l’autonomia, l’integrazione e l’inclusione sociale di tutti coloro che si trovano, temporaneamente,

in uno stato di disagio economico o di svantaggio sociale. Lo sportello sociale è: un punto di ascolto, contatto,

informazioni, orientamento e accesso ai servizi offerti dal Comitato di Melandro. Grazie al contatto diretto e alle

informazioni sul territorio, la Croce Rossa farà rete con gli altri enti ed associazioni operanti nel territorio; un punto

di accesso ai servizi sociali, nei quali il cittadino viene informato sugli interventi sociali presenti nel nostro territorio

di residenza e dove viene orientato e indirizzato, in relazione ai bisogni individuali, da personale specializzato. Tutti

i cittadini possono accedere fisicamente alla sede dello sportello sociale ed usufruire dei suoi servizi, i volontari

accoglieranno tutti coloro che sul territorio hanno bisogno di un aiuto concreto e immediato sia materiale, per chi

fatica a fare la spesa o si ritrova all’improvviso senza una dimora fissa, sia psicologico per chi invece vive situazioni

difficili o soffre di qualche dipendenza. CRI Melandro ha ovviamente formato in maniera adeguata i suoi volontari

per gestire tutti questi bisogni.

Grazie ad un’accurata analisi dei bisogni, è emersa l’esigenza di rivolgere maggiore attenzione alla fascia d’età che

comprende l’infanzia e l’adolescenza, caratterizzata da paure e fragilità, perché stiamo vivendo in un periodo storico

dove si è persa l’opportunità di socializzare.

Pertanto sono in fase di studio progetti rivolti a questa fascia di età.

Altri progetti sono in fase di avvio come la Stanza Rosa, per le donne vittime di violenza e consiste sia in attività di

sensibilizzazione, perché molte donne hanno paura di denunciare in quanto si sentono sole, dal momento che

generalmente i loro aguzzini le fanno allontanare anche dalle loro famiglie sia grazie alla collaborazione

multidisciplinare di avvocati, psicologi e professionisti del settore per aiuti concreti anche con eventuale inserimento

lavorativo che gli possano consentire l’indipendenza economica.

Ancora un progetto in fase di studio è rivolto ai disturbi dello spettro autistico, condizioni nelle quali le persone

hanno difficoltà a stabilire relazioni sociali normali, in quanto usano il linguaggio in modo anomalo o non parlano

affatto e presentano comportamenti limitati e ripetitivi. Inoltre, manifestano difficoltà di comunicazione e relazione

con gli altri.

“Sono onorato – dichiara ancora il Presidente Gerardo Tedesco - che il nostro Comitato, anche grazie all’impegno

svolto negli anni in attività e progetti CRI rivolti al Sociale, sia stato inserito tra quei 100 che apriranno uno Sportello

Sociale sponsorizzato da ENEL Cuore Onlus su tutto il territorio Italiano. Sono certo che questa iniziativa sarà di

grande supporto alla popolazione dei nostri cinque comuni: Vietri di Potenza, Picerno, Balvano, Savoia di Lucania,

Sant’Angelo Le Fratte. Invito infine, tutti coloro che vogliono contribuire a questo progetto, ad integrarlo con

suggerimenti e con aiuti concreti, a contattarci e a collaborare con noi ricordando sempre le parole del nostro

fondatore Henry Dunant “ Poichè tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue

forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera”.

Il messaggio che lo sportello sociale deve trasmettere è ” NON SIETE SOLI”, insieme ci possiamo riuscire”.

Lo Sportello Sociale di Vietri di Potenza sarà operativo per ora il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il mercoledì

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la sede del Comitato in C.so Vittorio Emanuele 258.

Per informazioni: melandro.sportellosociale@basilicata.cri.it – tel. 0971283595 - 3714341270

