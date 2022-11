E’ il M° Marco Pierobon, trombettista di fama internazionale, il nuovo ospite della stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica 131 della Basilicata.



Pierobon sarà impegnato nel doppio ruolo di direttore e solista a partire da sabato 19 novembre alle 18.30 nell’Auditorium del centro sociale Malvaccaro di Potenza, con una prova aperta al pubblico, di particolare valenza sociale, per continuare con i due concerti di domenica 20 alle 20 nella Chiesa dello Spirito Santo di Laterza (Ta) e lunedì 21 alle 21 nell’Auditorium “Gervasio” di Matera.



Il programma inpaginato da Marco Pierobon s’intitola “Dal classicismo viennese a quello americano” e propone un itinerario musicale che, partendo dal Concerto in mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn, uno dei capisaldi della letteratura per tromba e orchestra, varcherà l’Oceano per approdare nell’America di George Gershwin, del quale verranno proposte una Suite dall’opera “Porgie and Bess” e la celeberrima “Rapsodia in Blue”, entrambe in arrangiamenti originali ed esclusivi dello stesso Pierobon.