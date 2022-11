Sarà dedicata a questa tematica il convegno, “La pace per tutti, la libertà per le donne” che si svolgerà il prossimo 7 novembre, alle ore 16,00 a Matera, presso la sala Mandela del Palazzo Municipale.



Il convegno sarà un’occasione di incontro, confronto e condivisione di pensieri e riflessioni sulle disuguaglianze e le discriminazioni esistenti e legate al genere in considerazione di quanto sta accadendo alle donne nel “mondo islamico”.



A promuovere l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Matera, l’Associazione Nazionale Donne Elettrici sezione di Materain collaborazione con l’A.N.D.E. sezione di Potenza, con l’Assessorato alle Pari Opportunità e alla Parità di genere dell’Amministrazione comunale di Matera e con la partecipazione dell’A.D.U.-Associazione Diritti Umani,dell’Associazione di Volontariato “Psicologi Matera Capitale” e delle organizzazioni pubbliche e private aderenti alla RETE DONNA coordinata dall’Assessorato alle Pari Opportunità e alla Parità di genere dell’Amministrazione comunale di Matera.



L’A.N.D.E. sezione di Matera sarà rappresentata da Caterina Rotondaro, l’Assessorato alle Pari Opportunità e alla Parità di genere e le organizzazioni della RETE DONNA dall’Assessora Tiziana D’Oppido,la sezione A.N.D.E. di Potenza da Maria Anna Fanelli, l’A.D.U. Associazione Diritti Umani da Angela Bitonti, l’Associazione di Volontariato “Psicologi Matera Capitale” da Giuseppe Fagnano.



L’evento prevede la proiezione di un cortometraggio riguardante le donne dell’IRAN, a seguire si aprirà il dibattito con le testimonianze di una giornalista che si occupa da sempre di politiche di genere e di discriminazione delle donne e di una regista iraniana.



Seguirà una fiaccolata per le strade del centro della città di Matera.



Di seguito il programma del convegno:







“La Pace per tutti, la Libertà per le DONNE”.



COMUNE DI MATERA



SALA MANDELA







7 novembre 2022, Ore 16.00







PRESENTAZIONE



Caterina Rotondaro Presidente ANDE Sezione di Matera



e



Tiziana D’Oppido Assessora alle Pari Opportunità E Parità di Genere



SALUTI



Domenico Bennardi Sindaco di Matera



Valeria Montaruli Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza



Maria Christina De Tommasi Sostituto Procuratore-Procura della Repubblica di Matera



Marisa Fagà Presidente nazionale ANDE



Valeria Montaruli, Presidente del tribunale per i minori di Potenza,



Maria Christina De Tommasi Sostituto Procuratore- Procura della Repubblica di Matera,



Paola Moles Ordine degli Avvocati di Matera







PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO



SI DIALOGA



conFrancesca CERSOSIMO Giornalista



con Tina BIANCHI Segretario Generale Associazione ITALIAN FILM COMMISIIONS e Responsabile Coproduzione e Sviluppo Roma-Lazio Film Commission



con Valeria Giasi Sceneggiatrice



e



con KianaTajammol Regista







Dibattito con le organizzazioni di RETE DONNA, con l’Associazione A.D.U. e l’Associazione “Psicologi Matera Capitale”







Conclude



Maria Anna Fanelli Consigliera Nazionale ANDE e Referente Stati Generali delle Donne della Basilicata







ORE 19.00 FIACCOLATA: Partenza dal Palazzo Municipale con arrivo a Palazzo Lanfranchi