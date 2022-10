Boom di turisti a Rotonda in occasione dell'avvio della “Festa di fine raccolto”. Complice il clima particolarmente mite e a tratti quasi estivo, in centinaia hanno invaso il piccolo comune nel cuore del Parco nazionale del Pollino per celebrare il faticoso lavoro della terra, ma anche per festeggiare quanto di buono prodotto. Turisti arrivati soprattutto dalla vicina Puglia, ma anche dalle altre regioni italiane, hanno potuto gustare piatti preparati con la melanzana rossa e il fagiolo bianco, le due tipicità alimentari a denominazione di origine protetta. L'evento, che andrà avanti fino a domani sera, è organizzato dai Consorzi di tutela dei due prodotti dop, assieme all'amministrazione comunale. “Siamo stati piacevolmente invasi dai turisti anche perché ormai la melanzana rossa - spiega Franco Bruno, presidente del consorzio di tutela dell'ortaggio tipico di Rotonda – è sempre più apprezzata e conosciuta, soprattutto nei ristoranti d'Italia. E' questa la soddisfazione più grande, merito anche delle importanti manifestazioni a cui da anni partecipiamo, come 'Milano Gustosa' ed 'Eruzioni del gusto'. Quanto alle quantità, quest'anno la produzione di melanzana rossa è stata superiore a quella dello scorso anno”. Sia oggi che domani, i visitatori, a partire dal pomeriggio, potranno non solo acquistare e degustare i due prodotti dop negli stand allestiti per l'occasione, ma potranno assaggiare altre specialità del territorio, dai formaggi alle castagne. Prevista anche animazione per bambini, mercatini di artigianato locale e tanta musica e spettacolo. Questa sera alle ore 20, concerto di “Gioia popolare” e domani alle ore 21, “Halloween party” con Veronica e Tj Gonnella di Radionorba, animazione delle Radioline e guest star Johnson Righeira”.