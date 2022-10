Giovedì 27 Ottobre a Potenza, presso la libreria Ubik in Via Pretoria, alle ore 18,30 si svolgerà “L’Iran al tempo delle donne”: un incontro con la giornalista Luciana Borsatti che è stata inviata dell’ANSA in Iran ed autrice dei libri “L’Iran ai tempi di Biden” e “L’Iran al Tempo di Trump”, due affreschi politici e sociali del Paese negli anni delle due presidenze della Casa Bianca Infatti le drammatiche notizie che ormai da settimane provengono dall’Iran sulla violenta repressione delle proteste delle donne iraniane, a seguito della morte della Sig. Masha Amini, non possono lasciarci indifferenti per il trattamento brutale e repressivo adottato dalla polizia nei confronti dei manifestanti. Di fronte a questa situazione la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, fondata dal Premio Nobel per la Pace Betty Williams, ritiene che sia importante conoscere quanto accade in Iran e manifestare la solidarietà alle persone che in questi giorni stanno continuando a protestare. Per questo è stata invitata la giornalista Luciana Borsatti, esperta delle vicende iraniane degli ultimi decenni, che proporrà una chiave di lettura degli eventi in corso, un approfondimento delle motivazioni che sono alla base delle proteste e delle prospettive future per la società iraniana. Parteciperanno all’incontro Margherita Perretti - Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Basilicata, Paolo Pesacane - Presidente Arci Basilicata e Pegah Moshir Pour - attivista e content creator sui diritti civili e digitali. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili e si invita a partecipare all’incontro quanti vogliano testimoniare attivamente la loro solidarietà alle donne iraniane ed il ripudio per la violenza.