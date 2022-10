Dal 20 al 22 ottobre si svolge a Trieste, presso il Parco Culturale di San Giovanni, il convegno

IMPRESA/SOCIALE: un evento, che riunisce alcuni dei più importanti protagonisti del mondo

del no profit e dell’impresa sociale a livello nazionale, al quale partecipa la Fondazione Città

della Pace per i Bambini Basilicata, presieduta dal Premio Nobel per la Pace Jody Williams.

La Fondazione è stata invitata ad illustrare nella giornata del 21 ottobre, in questo prestigioso

contesto, le attività realizzate in 10 anni di impegno applicando il suo originale modello di

impresa sociale - che coinvolge premi Nobel per la Pace, associazioni, imprenditori privati ed

enti pubblici - per garantire ai rifugiati e richiedenti asilo un’accoglienza diffusa che consente

l’integrazione sociale e lavorativa coinvolgendo le popolazioni che accolgono e offrendo a

tutti strumenti per migliorarsi e svilupparsi.

Il caso della Fondazione, impegnata in progetti che coniugano l’accoglienza alla sostenibilità

ambientale ed alla diffusione dei valori della Pace e dei diritti umani, sarà uno dei numerosi

esempi presentati nel corso del convegno. Le esperienze presentate a Trieste sono

rappresentative di un vasto mondo che, spesso fronteggiando grandi difficoltà, produce

costantemente pratiche di innovazione sociale con e per le comunità intervenendo sui beni

comuni con effetti trasformativi ed emancipativi, sviluppando un’azione sinergica tra

pubblico e privato al fine di affrontare questioni importanti altrimenti destinate a rimanere

irrisolte.

Alle tre giornate, organizzate dal Dipartimento Assistenza Integrata Dipendenze e Salute

Mentale, area Salute Mentale ASUGI, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

dell’Università di Trieste, dalla Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo

Franco Basaglia e dalle Cooperative Sociali Lavoratori Uniti Franco Basaglia, La Collina e

Agricola Monte San Pantaleone, interverranno oltre 40 ospiti provenienti dalle diverse

regioni d’Italia che discuteranno delle opportunità, delle difficoltà e delle strategie

dell’impresa sociale in Italia cogliendo l’occasione per incontrarsi e sperimentare insieme

idee di recupero, di valorizzazione, di emancipazione e di rigenerazione nel campo del

sociale.