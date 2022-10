“Non è mio interesse entrare nelle dinamiche interne del Pd di Basilicata, ma è chiaro a tutti che se i democratici lucani dovessero scegliere un profilo riformista, abbandonando l'abbraccio populista dell'ultima stagione, troverebbero in noi un alleato solido e pronto con cui costruire l'alternativa alla destra di Bardi per vincere le prossime elezioni regionali”. Così commenta in un post sui social il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano



“Il dato delle elezioni politiche in Basilicata – si legge nel post di Pessolano - ha ben evidenziato che una proposta politica riformista, quale quella del Terzo Polo, è in grado di raccogliere da sola un largo consenso ed è centrale per determinare i nuovi assetti politici regionali”.



“Mi auguro – conclude Pessolano - che la discussione tra i dem, che leggiamo sulla stampa e sui social, possa condurli verso il recupero di un profilo più consono ad una forza nata con la vocazione maggioritaria e con la quale vorremmo lavorare per dare alla Regione una leadership autorevole, competente e orgogliosamente lucana”.