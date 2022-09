30/09/2022 - A Francanvilla in Sinni presentazione del libro di padre Enzo Fortunato

A Francanvilla in Sinni domani 1 ottobre (Palazzo delle Decime - ore 19) si terrà la presentazione del libro di Padre Enzo Fortunato “Buongiorno brava gente” (Mondadori). Con l’autore interverranno - per i saluti istituzionali - il sindaco di Francavilla Roma...-->continua