Emilio Chiorazzo è tra i vincitori della XXIV edizione del Premio letterario nazionale Carlo Levi. Ritirerà il “Premio Speciale” il 9 novembre ad Aliano.

E' l'ennesimo riconoscimento conquistato dal libro ''La scelta difficile'', in cui Chiorazzo racconta la storia di Nicola Panevino, il giudice partigiano originario della Basilicata fucilato a 34 anni nell’eccidio di Cravasco (Liguria) il 23 marzo 1945.

E' stata una grande gioia per i suoi concittadini annoverare tra, gli scrittori un concittadino che ha mantenuto legami con il suo paese. Il libro è stato presentato a Carbone nell'agosto del 2021.

Molti che hanno letto questo libro lo hanno trovato interessante perchè oltre ad essere ben documentato è scritto con un linguaggio chiaro e lineare.





Emilio Chiorazzo, per molti Santino è carbonese di origine, ma da anni è residente in Toscana; ha avuto la passione per il giornalismo sin dall’età giovanile dimostrando attitudini per questo mestiere.

Dopo il diploma all’ ITC di Empoli frequenta la suola di giornalismo di Roma e nel 1991 supera l’esame per diventare giornalista professionista.

Ha lavorato per anni nelle varie redazioni toscane del Tirreno e dopo la pensione ha continuato ad esercitare la sua attività giornalistica. Attualmente dirige una rivista sul web, “Storie oggi”, che racconta personaggi della Basilicata.



Biagio Gugliotta