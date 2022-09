L’Ordine degli Psicologi della Basilicata ha promosso la seconda edizione del “Premio Giovanna Pastoressa”, dedicato alla memoria della giovane collega prematuramente scomparsa, ricordata per la sua professionalità e le sue spiccate doti umane, caratterizzate da cordialità, gentilezza, vitalità ed entusiasmo. Il Bando è rivolto ai professionisti della Basilicata, iscritti all’Ordine da 7 anni e si propone di coinvolgerli nel partecipare a una iniziativa che riguarda lo scritto di una tesi di specializzazione o di tesi di laurea, di un master di perfezionamento su tematiche care alla dott.ssa Giovanna Pastoressa; dalla psicologia scolastica e l’apprendimento alla psicologia dello sport, dall’alimentazione e le patologie relative ai comportamenti alimentari; dalla resilienza, alla parità di genere e alla non violenza. “Una iniziativa di sostegno concreto per i giovani colleghi – ha commentato la presidente dell’Ordine lucano, la dott.ssa Luisa Langone- nonché un modo tangibile per accompagnarli nel loro avvio alla professione”. Il/la Candidato/a dovrà presentare il lavoro, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando; l’elaborato che si classificherà primo avrà il riconoscimento in denaro, pari a 1000,00 con targa, 500,00 euro andranno al secondo classificato con relativa medaglia, 300,00 euro, infine, al terzo classificato con una medaglia. Tutti i partecipanti non vincenti, saranno comunque omaggiati di una medaglia ricordo. La consegna avverrà in un incontro pubblico, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata, entro il mese di gennaio 2023. I lavori saranno valutati secondo i parametri di forma, contenuto, completezza, originalità e fluidità. È possibile conoscere ulteriori dettagli, collegandosi al sito: www.ordpsicobas.it