La terra dei calanchi, la città di Carlo Levi sarà teatro domani sera dello spettacolo Tango Senza Rossetto di Donatella Alamprese. Alle 21 nell'anfiteatro dei Calanchi di Aliano andrà in scena il recital dell'artista lucana tornata nella regione d'origine per dare vita ad u... -->continua

Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, sarà teatro dell'evento di bellezza dell'anno. Domenica 28 agosto alle ore 21 in piazza San Michele si terrà la finalissima di Miss Italia in Basilicata. Nel grazioso comune lucano accorreranno ragazze dai 18 ai 30 anni... -->continua