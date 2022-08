Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, sarà teatro dell'evento di bellezza dell'anno. Domenica 28 agosto alle ore 21 in piazza San Michele si terrà la finalissima di Miss Italia in Basilicata. Nel grazioso comune lucano accorreranno ragazze dai 18 ai 30 anni alla ricerca del pass per partecipare alle prefinali nazionali dell'83esima edizione di Miss Italia. Saranno decretati ben 6 titoli: Miss Basilicata, Miss Rocchetta Bellezza Basilicata, Miss Eleganza Basilicata, Miss Cinema Basilicata, Miss Kissimo Basilicata, Miss Sport Givova Basilicata oltre al titolo speciale di Miss Social Basilicata, quest'ultimo progetto con lo scopo di narrare, le caratteristiche dei comuni d'Italia attraverso i social media.



La manifestazione di Miss Italia sarà presentata da Erennio De Vita e vedrà la partecipazione dell'attrice Anna Rita del Piano, protagonista nel film "Che bella giornata" nel ruolo della madre di Checco Zalone. Inoltre sarà presente Gabriella Bagnasco, seconda classificata a livello nazionale a Miss Italia 2021.



Non solo bellezza sulla passerella di Sant'Arcangelo ma anche l'esibizione di talenti canori da Ippolito con la nuova hit estiva "Come il mare d'estate", reduce dalla presenza al Premio Mogol Battisti nella prestigiosa Valle dei templi di Paestum e a Cinecittà World a Roma. Inoltre grazie alla collaborazione con Lino Sansone sul palco di Miss Italia si esibirà anche Sal-vo, giovane rapper che sta scalando le classifiche con il suo inedito “My way, your way, just way”, vicinissimo alla scuola di Amici e quest’anno ad un passo da Sanremo Giovani 2023.