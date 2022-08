SAN SEVERINO LUCANO SET CINEMATOGRAFICO PER IL CORTOMETRAGGIO GRANO TENERO



San Severino Lucano set cinematografico, in questi giorni, infatti, è interessata alle riprese di un cortometraggio dal titolo “Grano tenero”. Il film, prodotto dalla Zut Film di Roma, è diretto da Gioele Perretta, un giovane regista di Francavilla sul Sinni che ha scritto la sceneggiatura insieme al collega Alessandro Valentini.

Ambientato interamente a San Severino Lucano e nella splendida contrada di Mezzana, il film racconta in breve di un giovane panettiere e musicista del paese che ama il jazz e sogna di andare a suonare in America. Le sue ambizioni artistiche si allineano con quelli di una giovane donna del paese, sposata ad un ricco imprenditore ma profondamente infelice e irrealizzata. Grazie al contatto con questo giovane musicista sognatore la donna troverà il coraggio per aiutare il ragazzo ad andare incontro ai suoi sogni e allo stesso tempo per dare una svolta fondamentale alla sua vita.

Nelle riprese sono coinvolte come comparse diverse persone del luogo e soprattutto il panificio artigianale della famiglia Armentano che ha accolto la troupe con la gentilezza e l’accoglienza tipica dei paesi lucani. Tra le location prescelte dalla produzione, diretta dal lucano Dino Centonze, ci sarà anche la giostra panoramica RB Ride, una vera e propria opera artistica che è diventata, negli ultimi anni, uno dei simboli più importanti del pittoresco paese di San Severino Lucano.

“Non posso che essere contento di ospitare sul territorio del mio comune un set cinematografico”, afferma il sindaco Franco Fiore che insieme all’Amministrazione comunale hanno aderito con

entusiasmo al progetto del film, consapevoli della grande importanza che il medium cinematografico ha nel diffondere la bellezza della natura e dei luoghi della Basilicata.

“Grazie al lavoro di questo gruppo di giovani lucani e alla produzione, San Severino Lucano sarà fatto conoscere ovunque, nostro auspicio è che sempre più artisti scelgano la nostra terra per realizzare i loro sogni artistici o imprenditoriali e sempre più gente possa venire a visitare le nostre bellezze. Da parte nostra ci sarà sempre la massima disponibilità per far crescere il nostro territorio e i talenti locali e non”.