Un festival longevo che è giunto alla 39esima edizione. Organizzata dal 1984 dall’associazione ‘Amici della musica del lagonegrese’, la rassegna musicale è sostenuta dal Ministero della cultura e ha come obiettivo la promozione del repertorio del Novecento. Per 10 giorni, fino al prossimo 30 agosto, il borgo lucano si trasforma in un laboratorio per giovani promesse e in un palcoscenico per ospitare concerti di musicisti di fama internazionale. Pietro Cantisani, presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese nel podcast parla delle novità dell’edizione 2022 e degli appuntamenti autunnali con il jazz e la grande musica della tradizione in inverno che avrà come ospite il pianista lucano Raffaele Battiloro, tra i finalisti del prestigioso concorso pianistico Busoni.