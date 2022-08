Ultimi due appuntamenti con Argodanza 22/08/2022 Lunedi 22 e giovedì 25 agosto 2022 segnano gli ultimi appuntamenti di Argodanza, la rassegna satellite di ArgoJazz dedicata alla danza, presso il porto degli Argonauti (Marina di Pisticci), a cura delle Associazioni culturali Note di Mare e Balletto Lucano.





Il 22 agosto 2022, alle ore 22.00 andrà in scena Hedera, progetto ideato e curato dal Balletto Lucano, con la regia di Angelo Chiacchio e le coreografie di Loredana Calabrese.



L’ambizioso progetto di Hedera, nasce grazie al dialogo artistico tra due eccellenze lucane in periodo pandemico, dall’esigenza di cercare nuove scene in un momento in cui i palcoscenici dei teatri erano ostaggio della pandemia.

Così, l’idea della coreografa lucana Loredana Calabrese di realizzare un viaggio esperienziale danzato nelle bellezze del patrimonio lucano, ha assunto la forma di un documentario - grazie allo sguardo registico e lungimirante del designer e filmmaker lucano Angelo Chiaccio, e di uno spettacolo dal vivo elaborato partendo dall’esperienza del documentario stesso.



Hedera utilizza la danza come strumento di esplorazione, indagine e riscoperta del patrimonio paesaggistico e architettonico lucano attraverso la percezione, il movimento e il racconto dei danzatori della compagnia, in otto luoghi significativi della Basilicata.

Come le foglie di un’edera, tutti gli artisti lucani coinvolti, compreso il regista, arrampicatisi sui muri europei e internazionali, ritornano con questo progetto verso le proprie radici per riscoprirne il valore e diffonderlo nel mondo. I danzatori della compagnia, formatisi presso il Balletto Lucano e oggi professionisti operanti in Italia e all’estero, si riuniscono periodicamente per lavorare sui progetti ideati dalla direttrice Calabrese, che esplorano un linguaggio estetico unico, definito nel termine francese terroir - poichè in stretta relazione con l’ambiente naturale e con le tradizioni culturali della Basilicata, ma in grado di raggiungere una valorizzazione universale.



In scena, gli/le interpreti Antonio Polito, Luana Filardi, Teresa Morisano, Agnese Trippa e Antonella Fittipaldi.







Il 25 agosto 2022, alle ore 22.00, Argodanza si prepara ad accogliere una serata condivisa con le compagnie ResExtensa Dance Company di Elisa Barrucchieri, Artemis Danza di Monica Casadei e MP3 Dance Company di Michele Pogliani.





ResExtensa Dance Company, con le danzatrici Antonella Albanese e Cassandra Bianco, porterà in scena Lay Bare - un viaggio che permette di scavare in profondità, spogliandosi di quel sovraccarico emotivo e materiale che riveste il corpo e nasconde l’essenza più intima. Una ricerca interiore, un modo per comprendere quali siano le ferite più dolorose e immaginare un percorso di rinascita, insieme. La musica abbraccia la danza che permette di muoversi in un atto di sublimazione della realtà e di liberazione con il movimento del corpo, che è espressione ma certe volte anche prigione. Lo scioglimento dei nodi delle incomprensioni avviene attraverso un atto di riconoscimento di sé tramite l’altro, che è corpo, natura, contatto, e anima.





Artemis Danza, con le coreografie di Salvatore Sciancalepore e gli interpreti Samuele Arisci e Teresa Morisano, porta in scena Novilunio- Riflessione, empatia, solitudine, dolcezza, l’essere sempre se stessa pur mostrandosi sempre diversa, la ciclicità, la consapevolezza, la bellezza…Quante cose in comune hanno il nostro meraviglioso satellite e l’essere umano?



Quanto influisce su di noi questo stesso satellite?



Novilunio è il racconto del rapporto di un individuo con la luna ma soprattutto con quella fase di essa in cui tutto è celato, in cui non c’è nessun mostrarsi, essendo profondamente se, nel bene e soprattutto nel male.





Infine, MP3 Dance Company, con le interpreti Agnese Trippa e Clelia Mileo porta in scena una nuova creazione di Michele Pogliani sull’Ave Verum di Mozart, duetto incentrato sul mistero della maternità e della sua bellezza.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 22/08/2022 - Ultimi due appuntamenti con Argodanza

Lunedi 22 e giovedì 25 agosto 2022 segnano gli ultimi appuntamenti di Argodanza, la rassegna satellite di ArgoJazz dedicata alla danza, presso il porto degli Argonauti (Marina di Pisticci), a cura delle Associazioni culturali Note di Mare e Balletto Lucano.





Il ...-->continua 22/08/2022 - Per il PNRR candidato progetto per accessibilità a Biblioteca di Montalbano J.

Interventi sulla accessibilità fisica e cognitiva, ampliamento dell’offerta culturale, implementazione degli strumenti tecnologici.



Con questi obiettivi la Provincia di Matera, attraverso la sua Task Force per il PNRR, ha candidato un innovativo prog...-->continua 22/08/2022 - Chiaromonte: Cittadinanza onoraria al prefetto Maria Teresa Sempreviva

Il Consiglio Comunale di Chiaromonte, nella seduta del 28 luglio u.s., all’unanimità ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria, a S.E. il Prefetto Maria Teresa Sempreviva.

Il 27 agosto, alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi, nell’ambito di u...-->continua 22/08/2022 - Musica e solidarietà per il concerto di Piovani a Latronico

Sarà una serata oltre che di grande musica anche di beneficenza quella in programma domenica 28 agosto alle ore 19 nel Parco delle Terme di Latronico e che vedrà protagonista il maestro Nicola Piovani. Una percentuale sul biglietto d'ingresso del concerto sarà...-->continua E NEWS