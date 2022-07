Conto alla rovescia a Vietri di Potenza per “Tipica”, il percorso eno-gastronomico che ha richiamato nelle scorse edizioni migliaia di persone da più regioni nel paese denominato “La Porta della Lucania”. L’appuntamento per l’edizione 2022 è per venerdì 12 e sabato 13 agosto, quando alle ore 20 il percorso aprirà le porte. Si tratta della sagra dell'olio e delle tipicità vietresi, che per due anni non si è tenuto a causa dello stop imposto dall'emergenza sanitaria. Quest’anno ritorna in grande stile e con nomi di rilievo. Nel ricco programma di artisti e iniziative, spicca il concerto di Agostino Gerardi il 12 e i Tarantolati di Tricarico il 13.



Come ogni anno il percorso si snoderà lungo i vicoli del centro storico vietrese, nel cuore dell'abitato. I visitatori troveranno stand di prodotti tipici e pietanze, musica, artigianato, cultura, oltre a musica itinerante, divertimento, canti e balli. Tanti i gruppi musicali e gli artisti ospiti. Il 12 agosto, oltre al concerto di Agostino Gerardi, musica anche con Cecchino Bi Folk, I Principi del Liscio, Nicolas Lepore e Gabriele Caivano, a tarda serata dj set e il Silent Party. Il 13 agosto, oltre ai Tarantolati di Tricarico, allieteranno il percorso Antonio Grande e la sua band, il duo Vito Laurino & Antonio Pietrafesa, ancora la divertente musica di Cecchino Bifolk e dj set a tarda serata. Il percorso si divide in tre piazze principali: Vigna della Corte (antipasti), Piazza (Chiazza, primi piatti) e Piazza del Popolo (u Fuoss, secondi piatti). Tra i piatti “principe”, i calzoni con la minestra, cavatiedd (cavatelli) parmariedd con mollica o sugo, strufoli vietresi, vino rosso prodotto a Vietri, ciambottla, patate rosse e tanti altri piatti della tradizione vietrese, anche rivisitati, e pietanze lucane. Non mancheranno altre sfizioserie come cuoppo di pesce, antipasti con prodotti vietresi e tanto altro.



Tantissime le persone che hanno prenotato nelle varie strutture ricettive per trascorrere la settimana di Ferragosto a Vietri di Potenza e conoscere Tipica, così come sono tanti gli emigranti e lavoratori fuori sede che si sono organizzati appositamente per il rientro nei giorni dell’evento. Ciò che contraddistingue il percorso, che negli anni è diventato tra i più partecipati in Basilicata e Campania, è la partecipazione della comunità nell'organizzazione, dei più piccoli, delle donne e nonne che si adoperano di buon mattino per preparare tutte le pietanze e in particolare la pasta fresca. Anche quest'anno, nel percorso, verrà utilizzata una moneta denominata "Vietrese", coniata appositamente per l'evento.



L'organizzazione ha organizzato il servizio navetta, gratuito, per chi raggiungerà la Porta della Lucania durante le due serata, con arrivo della navetta fino all'ingresso del percorso. Inoltre, grazie a una privata iniziativa, è disponibile una navetta da Potenza e paesi limitrofi (info al numero 346.3710318). La manifestazione anche quest'anno è organizzata dalle associazioni Pro Loco, Vietri e La Movida e Teatrando, con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza.