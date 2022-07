A San Severino Lucano torna il Festival dell'Escursionismo 26/07/2022 Quattro giorni di escursionismo, cultura, storia, convegni e momenti gastronomici organizzati dalla Pro Loco del Pollino con la collaborazione delle guide del Parco. Quattro giorni, dicono i promotori, in cui chi aderirà al potrà scegliere l’escursione più adatta ai loro ritmi e ai loro interessi, da quelle più impegnative in alta quota nel cuore del Parco, ai percorsi poco conosciuti, lontani dalle usuali mete escursionistiche, alle camminate "slow", a tema botanico, paesaggistico, geologico con la partecipazione di esperti. Anche per le famiglie sono proposti itinerari adatti ai bambini e alle loro capacità, con sentieri animati da letture e personaggi fantastici, laboratori e visite alle fattorie didattiche per avvicinarli alla natura in modo divertente e coinvolgente . I trekking urbani e rurali permetteranno un contatto diretto con gli abitanti del luogo per conoscerne storia e cultura; in serata non mancheranno momenti gastronomici. Molte le opportunità offerte oltre che all’escursionista, anche al turista con visite ai musei e a laboratori. Inoltre quest’anno i partecipanti appassionati di musica potranno partecipare all’evento collaterale “Pollino Music Festival”. Ognuna delle quattro giornate si concluderà con momenti di incontro e dibattiti con personalità del mondo della cultura e dell'ambiente, su tematiche inerenti l'escursionismo, aspetti del Parco e aree interne. Il Festival dell’escursionismo, afferma il sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore, “è una grande opportunità per i turisti perché possono andare alla scoperta del nostro territorio accompagnati da esperti e conoscitori delle nostre bellezze e ricchezze e per chiunque perché grazie ai convegni offre non pochi spunti di riflessione sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico, unica nostra vera ricchezza.”





PROGRANNA INCONTRI E DIBATTITI

GIOVEDÍ 28 luglio ore 17:30 Sala Centro Visite

APERTURA DEL FESTIVAL L’ESCURSIONISMO: PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Saluti Anna De Domizio Presidente Pro Loco del Pollino Dott. Francesco Fiore Sindaco Interverranno Rocco Franciosa Presidente UNPLI Basilicata Andrea Vacchiano Coordinatore dell'Associazione Guide Ufficiali Parco Nazionale del Pollino

Ore 18:30 UNA VITA SUI SENTIERI, DALL’APPENNINO ALL’HIMALAYA Relatore Stefano Ardito Giornalista, scrittore, filmmaker, esperto di sentieri



Venerdì 29 Ore 17:30 Sala Centro Visite

PRESENTAZIONE DEL VOLUME 3 SENTIERO ITALIA CAI Calabria - Basilicata - Campania

Saluti Valentina Viola Vice Presidente Parco Nazionale del Pollino

Interverranno Vincenzo Gulfo Presidente della sezione Cai “G. De Lorenzo” di Lagonegro Pompeo Limongi Presidente della commissione Sentieri e Cartografia Cai di Basilicata - sezione Cai “G. De Lorenzo” di Lagonegro Domenico Filomia Presidente della Sezione Cai di Castrovillari Relatori Saverio De Marco Autore volume 3 Sentiero Italia CAI (Calabria, Basilicata, Campania) Marco Garcea Autore volume 3 Sentiero Italia CAI (Calabria, Basilicata, Campania) Corrado Palumbo Autore volume 4 Sentiero Italia CAI (Campania, Puglia, Basilicata, Molise)

Ore 21:30 Sala Centro Visite ESCURSIONISMO E SICUREZZA: IL RUOLO DEL SOCCORSO ALPINO Relatore FRANCESCO MATURO Presidente Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata



SABATO 30 Ore 17:30 Sala Centro Visite

"LE PIANTE CI RACCONTANO" Relatore Giuseppe Misano Dott. Forestale - Botanico - Assegnista di ricerca CNR Irsa

Ore 18:30 A CACCIA DI IMMAGINI: LA FOTOGRAFIA NATURALISTICA Relatore Maurizio Lofiego Guida ambientale escursionistica

Ore 21:30 Timpa della Guardia AMMIRARE IL CIELO DI NOTTE DALLA GIOSTRA DI CARSTEN HÖLLER







