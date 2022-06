I maremmani I Matti delle Giuncaie insieme alla band calabro/lucana Radio Lausberg hanno pensato di mettere a disposizione in anteprima 500 copie fisiche a tiratura limitata e da collezione dei loro nuovi dischi che usciranno nei prossimi mesi, per dare vita ad una raccolta fondi in sostegno dell'Associazione Tumori Toscana.



Prima di lasciare questo mondo salutando tutti con un indimenticabile “Aloha”, Enrico "Erriquez" Greppi stava producendo nuove canzoni insieme a tanti gruppi del panorama musicale italiano. In special modo stava producendo insieme a Salty Records la canzone de I Matti delle Giuncaie dal titolo Matto, dedicata all'assurda storia di Walter De Benedetto.

Allo stesso tempo dirigeva la produzione del disco Maschere Umane dei Radio Lausberg, con i quali aveva già prodotto due singoli, Paraculo Caterì nel 2018 e Ci Hanno Rotto il Karma in pieno lockdown.



Le due band hanno pensato che l'eredità avuta dal loro amico e maestro Enrico dovesse essere condivisa e dedicata all'aiuto del prossimo.

Per questa ragione, in accordo con il Bandabardò Fan Club, si è deciso di devolvere in memoria di Enrico l'utile delle vendite di ogni disco all'ATT che si è occupata di lui nel momento in cui la sofferenza si è fatta insopportabile.





I due dischi de I Matti delle Giuncaie e dei Radio Lausberg saranno stampati in un formato speciale “stile vinile” 27x27.

La confezione si aprirà a mo di "libro" e all'interno troverete il cd e delle sorprese che vi lasciamo scoprire sperando che possano scaldarvi il cuore.

Nuove canzoni, in alcune delle quali c'è una sorpresa, oltre alla collaborazione di Finaz, Francesco "Fry" Moneti, Tommaso Novi, Borrkia, Quartiere Coffee e altri amici e compagni di viaggio. Contenuti inediti, cartacei e digitali: foto di scena, due video-racconti e due brani "speciali" estratti dalle pre-produzioni dei due album.



La raccolta prevede una donazione minima di 20 euro alla quale corrisponderà come ricompensa uno dei due dischi pubblicati in anteprima.

Si può comunque volontariamente donare una cifra superiore. La raccolta mira ad esaurire le copie disponibili così da alimentare una donazione che possa davvero aiutare chi come Enrico deve affrontare la sofferenza della malattia.



per donare clicca qui:

https://www.produzionidalbasso.com/project/i-matti-delle-giuncaie-e-radio-lausberg-raccolta-fondi-nel-nome-di-erriquez/