Avrà luogo lunedì 6 giugno 2022, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Torraca

Bonaventura l’iniziativa di presentazione dei podcast realizzati da allievi e allieve delle classi di

scuola secondaria di primo grado IA e IB nell’ambito del progetto Or.Co digitsys (Orientamento

Consapevole e Sistemico al tempo digitale).

I contenuti realizzati saranno fruibili sul sito istituzionale della scuola, sulla webradio del progetto

ORCORADIO, a cui sarà possibile accedere attraverso la piattaforma digitale Spreaker.com e

tramite i rispettivi canali social.

Pensato inizialmente come declinazione alternativa delle attività in presenza durante il periodo

della pandemia, si è poi rivelato un validissimo strumento di conoscenza e confronto su varie

tematiche.

Dal punto di vista pratico il percorso laboratoriale di podcasting e webradio ha consentito ai

ragazzi e alle ragazze di acquisire competenze inerenti materie di studio quotidiano come la

storia e la geografia o l’italiano in un’ottica innovativa e stimolante, attraverso la stesura di testi

per i podcast finalizzati a strutturare delle vere e proprie interviste da rivolgere ai diversi

interlocutori coinvolti.

Il progetto, finanziato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile dalla rete StartNet-Transizione scuola-lavoro, è, ha come

capofila il Consorzio Nova ed è realizzato in diversi comuni della Puglia e della Basilicata grazie

al coinvolgimento di numerosi istituti scolastici e vari partner fra cui l’Ufficio Scolastico Regionale

della Basilicata.

Numerose e variegate le azioni che hanno strutturato l’intero progetto di cui la webradio

rappresenta la parte dedicata all’orientamento e allo sviluppo delle competenze digitali.

Quattro in totale i podcast realizzati, ognuno incentrato su un tema specifico:

ON AIR riguarda il rapporto che i ragazzi e le ragazze hanno con la radio, la musica e con il

mondo digitale per arrivare alla creazione di un vero e proprio gruppo di redazione con ruoli e

competenze definite.

IL MIO QUARTIERE è invece il titolo del secondo podcast -incentrato sull’analisi del territorio

di appartenenza- attraverso cui gli studenti e le studentesse hanno esplorato il contesto socio-

economico in cui sono immersi quotidianamente realizzando una mappatura dei luoghi più

significativi che hanno raccontato.

I MESTIERI DEL MIO QUARTIERE hanno caratterizzato i contenuti del terzo podcast basato

sull’individuazione e l’analisi delle professioni più diffuse nel territorio di appartenenza.

In fine il quarto e ultimo podcast dal titolo MESTIERI ORIGINALI riguarda le professioni poco

diffuse che suscitano curiosità e stupore.

Un ruolo centrale nella presentazione degli argomenti da sviluppare ha avuto il tema delle

professioni e delle competenze con lo scopo di portare alla luce inclinazioni e talenti dei ragazzi

e delle ragazze attraverso cui potranno migliorare la propria capacità di orientamento

consapevol