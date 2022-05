Si è svolta ieri nel Parco Nazionale del Pollino la seconda edizione della manifestazione dal nome "Pollino... a me piace a piedi" organizzata dall' Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino. L'intento dell'iniziativa è quello di portare l'attenzione sulla fruizione sostenibile della sentieristica dell'area del Parco, utilizzando in maniera consapevole i sentieri e i percorsi che questo offre, fruendone con le giuste modalità e secondo un approccio attento alla tutela e al minor impatto sugli ecosistemi e le specie.



Si vuole stimolare infatti la possibilità di un regolamento che vada a normare la presenza dei mezzi a motore nelle aree più delicate dell'area protetta, e le specifiche dei singoli percorsi a disposizione del visitatore/escursionista/sportivo. A questa iniziativa difatti, seguirà un documento condiviso che verrà inviato all'Ente Parco per intraprendere insieme questo importante traguardo.



Lo stesso Ente Parco Nazionale del Pollino è stato partner dell'evento, e il Presidente Domenico Pappaterra ha sottolineato il suo apprezzamento alla manifestazione, ringraziando tutti i partecipanti, impegnandosi nello sviluppo di questo importante tema nei prossimi tavoli di confronto, così come anche dichiarato e confermato dalla Prof.ssa Maria Luisa Ronconi, membro del direttivo dell'Ente.



Tema e attenzione condivisa dalle tante e importanti associazioni che hanno voluto contribuire con il loro partenariato e la loro presenza all'iniziativa. Un ringraziamento speciale alla Comandante della Stazione Pollino del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Cristina Potenza, e ai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata - CNSAS che hanno seguito in escursione i vari gruppi, così come ringraziamo tutte le realtà coinvolte Federparchi Europarc Italia, AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, CAI Castrovillari, Cerchiara - sottosezione CAI Castrovillari, Club Trekking CoriglianoRossano, Gruppo CAI, SEZIONE CAI Verbicaro "Pino Aversa", CAI Lagonegro Sez. "G. De Lorenzo", SCI CLUB ROTONDA, Sci Club Terranova di Pollino, Gruppo Speleologico "Sparviere", Gruppo Speleo del Pollino, Gruppo Archeologico del Pollino, GradoZero, CEA Pollino - Calabria, Coordinamento GUIDE PARCO Calabria



Sono stati otto, i gruppi di camminatori che hanno solcato gli itinerari del Parco, a cui vanno i ringraziamenti del coordinamento: Salvatore Franco&Imma Camodeca sul Dolcedorme, Giuseppe Crusco su Serra del Lepre, Pino Di Tomaso verso Serra del Prente con Iole Esposito e Andrea Vacchiano al Belvedere del Malvento, Francesco Sallorenzo su Monte Sparviere, Luca Franzese e Giovanni Vancieri verso la Madonna delle Armi, Mario Salerno su Timpa di San Lorenzo, Alba Tempone a Timpa di Pietrasasso.