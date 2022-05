Consapevolezza, economia e linguaggio di genere, community management, Europa: sono solo alcuni dei temi della II edizione di Prime Minister Basilicata, la Scuola di politica per giovani donne che apre oggi, fino al 30 giugno, le iscrizioni per partecipare al percorso formativo.



Attraverso il sito www.primeminister.it le giovani allieve lucane dai 14 ai 19 anni possono candidarsi per essere poi selezionate attraverso un colloquio motivazionale. I profili scelti avranno la possibilità di partecipare, da ottobre a maggio, durante i weekend, a incontri, laboratori di empowerment, talk di approfondimento ,ospitati a Matera e nei comuni delle aree interne, con esponenti del mondo politico e culturale, nazionale e locale.



“Dopo il successo dell’anno scorso, l’entusiasmo e la partecipazione al percorso focalizzato su temi legati all’Europa, alla discipline Stem, alla politica e alla comunicazione, – dichiarano i promotori del progetto - , riproponiamo la scuola di politica per giovani donne insieme alle altre organizzazioni attive su tutto il territorio nazionale. Siamo consapevoli che il percorso, sia utile soprattutto in Basilicata, dove c’è una bassissima presenza di donne nei contesti politici e si assiste a episodi di discriminazione e sessismo.

Con Prime Minister - concludono i promotori - vogliamo accrescere conoscenze, competenze trasversali, consapevolezza sulle capacità delle giovani donne, per diventare agenti di cambiamento nelle proprie scuole, comunità, città e territori”.