In questo fine settimana il rotondese Giovanni Di Sanzo è stato impegnato in Sicilia con Ariel, la sua lagotta romagnola.

Ieri, nell’internazionale di Caltanissetta, in classe “Giovani”, ha chiuso prima come miglior femmina ed ha ottenuto anche il certificato Jcac.

Anche oggi, nell’expo internazionale di Palermo, Ariel, sempre in categoria “Giovani” ha finito prima, miglior femmina e certificato Jcac.

Dunque nuovi trionfi per gli amici a 4 zampe di Giovanni, ricordiamo come, non più tardi della settimana scorsa, Aragon abbia vinto oltreconfine laureandosi campione del Montenegro, Gran campione del Montenegro e campione adriatico. Inoltre, Aragon ha staccato anche il pass per “Crift”: il campionato riservato ai cani campioni nelle varie nazioni, che si disputerà in Inghilterra.

Ora appuntamento per il prossimo weekend in Abruzzo, con il primo trofeo “Monte Pallano”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it