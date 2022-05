Tanti eventi per la Giornata mondiale contro l'omobilesbotransfobia 15/05/2022 Un ricco panel eventi quello organizzato in occasione del 17 maggio, giornata mondiale contro

l'omobilesbotransfobia dal Centro Servizi Artemide, presidio lucano a protezione e promozione del

Benessere e dei Diritti delle persone LGBTQI+ (lesbiche, gay, bisex, trans, queer ed intersessuali),

promanazione del Ministero delle Pari Opportunità e dell'UNAR..

Tre giorni di iniziative dedicate alle persone LGBTQI+ e volti alla costruzione di una Società

inclusiva che rifugga dagli steccati dell'odio per arricchirsi attingendo all'altrui Diversità.

Si parte martedì 17 maggio con un workshop dal titolo: “La tutela delle persone LGBTQI+

nell'alfabeto dei Diritti Umani”, che si terrà presso il Palazzo della Cultura del Comune di

Potenza alle ore 10.

Sarà un momento di riflessione e formazione sullo stato dei Diritti Umani delle persone LGBTQI+

con Giuristi, Attivisti ed Istituzioni locali e nazionali come la Senatrice Alessandra Maiorino,

impegnata attivamente sul versante dei Diritti Civili. All'evento (accreditato con n.4 crediti presso

l'Ordine degli Avvocati di Potenza, prenotabile dagli Avvocati sulla piattaforma Riconosco del COA

Potenza e fruibile dagli stessi in modalità online sulla piattaforma dedicata) parteciperanno la

Consigliera nazionale di Arcigay, la Dott.ssa Pia Ciminelli, l'Assessora alle Pari Opportunita'

Vittoria Rotunno, la Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, la Presidente del CPO

dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, Raffaella Donadio, il Presidente del COA di Potenza, l'Avv.

Maurizio Napolitano, l'Avvocato Luca Lorenzo, la Dott.ssa Martina Castellana, la Dott.ssa Chiara

Sassano e l'attivista di Amnesty international, Alessia Araneo. L'evento sarà moderato dall'Avv.

Morena Rapolla, Presidente dell'Arcigay Basilicata. Sarà possibile seguire i lavori anche in diretta

dalla pagina Facebook di Artemide, Centro servizi lucano Lgbtqi+.

Secondo Morena Rapolla, Presidente dell'Arcigay Basilicata: “Il 17 maggio 1990

l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che l’omosessualità non è più una malattia

mentale. Dopo 30 anni le persone LGBTQI+ sono ancora vittime di violenze e discriminazioni

inaccettabili in uno Stato che continua a dirsi civile. Nel report 2022 di ILGA EUROPE

(International Lesbian and Gay Association – Europe, un gruppo di advocacy che raccoglie varie

associazioni impegnate nel promuovere i diritti LGBTQI+), nella Raimbow Europe Map (che

monitora 49 Paesi tra Europa e Asia centrale dal 2009), l’Italia è tra gli ultimi Paesi europei nella

tutela dei diritti Lgbtqi+, attestandosi su un indice del 25%, solo al 24 esimo posto della classifica.

Gli indicatori presi a riferimento riguardano il riconoscimento dei diritti civili, la presenza di leggi

contro i crimini d’odio, l’educazione nelle scuole, le tutele sanitarie e sociali. I Centri contro le

discriminazioni come Artemide rappresentano un poderosissimo strumento per invertire questo

preoccupante trend; nei primi due mesi di attività abbiamo avuto già alcune segnalazioni e richieste

di accesso, il che che ci conferma quanto necessario fosse avere un simile presidio anche in

Basilicata”.

Secondo Ivana Pipponzi, Consigliera regionale di Parità della Basilicata: “Il panel eventi

realizzato dal centro Artemide in occasione della Giornata Internazionale contro

l'omobilesbotransfobia, rappresenta una occasione straordinaria per continuare a lavorare alla piena

inclusione ed al contrasto alle discriminazioni delle persone Lgbtqi+. Istituzioni ed Attori della

Società civile devono lavorare in una sinergia virtuosa perchè solo insieme si può centrare

l'obbiettivo della Parità. Il centro Artemide, unicum in Basilicata, sta portando avanti un lavoro

importante e rappresenta un presidio di tutele e supporto multidisciplinare alle persone Lgbtqi+, ed

allo stesso perciò va tutto il mio plauso e pieno sostegno”.

Secondo Alessia Araneo, Attivista di Amensty international Potenza: “La sezione di Potenza di

Amnesty International aderisce e partecipa all'iniziativa organizzata in occasione della Giornata

Internazionale contro l'omobilesbotransfobia, nella convinzione che l'universalità della protezione

dei diritti non possa ammettere alcun tipo di eccezione. La lotta all'omobilesbotransfobia è una lotta

contro le discriminazioni e a favore del riconoscimento e della difesa dei diritti umani di ciascunə”.

Il secondo evento si intitola “SUR LE FIL”, una performance a tema che si terrà martedì 17

maggio alle ore 18 in Piazza Mario Pagano a Potenza. “Sur le fil” è un racconto che sperimenta la

gestualità del corpo con l'acrobatica aerea e trova nelle sfumature una forma nuova di equilibrio.

Secondo le autrici e performer che curano la performance: “ Ognuno di noi è un funambolo sul

crinale della vita. A volte la vertigine ci paralizza, altre avanziamo, respirando l'ebbrezza di un

nuovo passo. Amandoci senza provare paura o limiti". La performance è stata curata dalla

Cooperativa sociale ISKRA e sarà fruibile dal vivo in piazza e anche in diretta dalla pagina

Facebook di Artemide, Centro servizi lucano Lgbtqi+.

Secondo Umberto Sessa, Presidente della Cooperativa ISKRA: “ Come Centro Artemide stiamo

contattando tutti gli ambiti sociali regionali per promuovere un'attivitá di sensibilizzazione e di

formazione con i servizi sociali e sociosanitari comunali e territoriali. Stiamo inoltre contattando gli

organismi del terzo settore nei diversi territori per predisporre protocolli operativi finalizzati ad

intercettare le richieste di aiuto attraverso una rete di prossimitá che si ramifichi in tutto il territorio

regionale.”

Terzo evento è la presentazione del libro “FAME BLU'”” della talentuosissima autrice Viola Di

Grado, mercoledì 18 maggio alle ore 18.30 in diretta dalla pagina Facebook di Artemide, Centro

servizi lucano Lgbtqi+: dialogheranno con l'autrice Pia Adriana Ciminelli, e Simona Bonito.

Secondo Pia Adriana Ciminelli, delegata alla Cultura e Consigliera nazionale di Arcigay : “Gli

eventi per ricordare il 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, sono stati da noi

pensati per costruire un argine contro le disuguaglianze sulle persone Lgbtqi+ e per costruire una

società sempre più improntata alla tutela dei diritti umani.”

Secondo Simona Bonito, responsabile della comunicazione del Centro Artemide : “Sui diritti non

si può arretrare neanche di un passo. Oggi più che mai occorre mettere in ordine le parole anche

attraverso iniziative come queste che sono pietre preziose per contrastare qualsiasi forma di

discriminazione. Occorre sensibilizzare, educare e in(formare) nelle scuole, nelle aziende e nelle

istituzioni anche e serve farlo anche attraverso un linguaggio inclusivo e rispettoso. Siamo anche le

parole che pronunciamo e alla quali diamo significati e pertanto vanno gestite con cura per

trasmettere modelli di società e non ostile che punti al rispetto dell’altrə.”

“Fame blu'” è ambientato in una Shanghai tentacolare e aliena che contiene ogni altra città e ogni

altra storia, in cui le culture e i simboli dell'Asia si mescolano all'Europa, la ricerca dell’amore

diventa un percorso vertiginoso in se stessi che annienta ogni tabù, ricordandoci i nostri sogni più

bizzarri e potenti. Dopo aver perso il fratello gemello, un’italiana solitaria lascia Roma e si

trasferisce a Shanghai, la città dove lui sognava di vivere e aprire un ristorante. Lì, mentre insegna

italiano ai cinesi, incontra una ragazza enigmatica: Xu. Anche Xu è in fuga da un passato

turbolento: un padre violento, una madre evanescente, una famiglia numerosa che la voleva

maschio. Accomunate da una solitudine che somiglia a una fame implacabile, le due ragazze si

avvicinano sempre più l’una all’altra.

Viola Di Grado (classe 1987) è l’autrice di Settanta acrilico trenta lana (2011, vincitore del premio

Campiello Opera Prima e del premio Rapallo Carige Opera Prima) e Cuore cavo (2013, finalista al

PEN Literary Award e all’International Dublin Literary Award). Con La nave di Teseo ha pubblicato

Bambini di ferro (2016) e Fuoco al cielo (2019, vincitore del premio Viareggio Selezione della

giuria). Vive a Londra, dove si è laureata in Filosofie dell’Asia Orientale. I suoi libri sono tradotti in

diversi paesi.

