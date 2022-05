Si terrà mercoledì 12 maggio presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, il Seminario di presentazione del Progetto CPM 4.0 Centro di Prevenzione uomini Maltrattanti.

Il Progetto è gestito dalla Società Cooperativa Sociale Filef Basilicata insieme all’Associazione CAM - Centro Ascolto uomini maltrattanti di Firenze ed all’UPL - Università Popolare Lucana di Potenza. Finanziato dalla Regione Basilicata, Dipartimento delle Politiche della Persona, il Progetto ha come obiettivo quello di promuovere le pari opportunità e contrastare la violenza di genere, migliorando le competenze degli attori sociali coinvolti nelle attività di prevenzione e cura delle persone abusanti.

Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore per le politiche della persona Francesco Fanelli, mentre il Presidente della società capofila Antonio Sanfrancesco illustrerà il Progetto e le sue fasi di sviluppo, a partire dall’esperienza di riferimento del centro CAM di Firenze, ovvero il primo centro in Italia che si occupa dal 2009 della presa in carico di uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive. Ad illustrare l’esperienza del CAM di Firenze sarà presente anche la dottoressa Silvia Amazzoni.

Cuore dell’iniziativa la messa in scena della performance teatrale dal titolo “Ma non può finire così”, un racconto intenso sul femminicidio e i suoi autori, del gruppo Teatro Benessere di UPL, che intende mettere in risalto il problema si, ma investigare anche sulle possibili soluzioni.

La rete territoriale già costituita alla candidatura del progetto ha tra i suoi componenti i Comuni di Pescopagano, San Fele e Lagonegro, la Lega Regionale delle Cooperative, l’Associazione AVO Volontari Ospedalieri di Basilicata e l’Associazione Carabinieri – ANC – Sezione C. Pezzuto di Lagonegro.

Il Seminario sarà anche l’occasione per stipulare il Protocollo d’Intesa tra ATS C.P.M. Centro Prevenzione uomini Maltrattanti e il Comune di Potenza, un punto di partenza importante per parlare della futura presenza in Città e anche nella Regione Basilicata di Centri di prevenzione. Interverranno, infatti, l’Assessore alle Politiche Sociali Fernando Picerno e l’Assessore alle Pari Opportunità Tiziana Rotunno del Comune di Potenza.

Presenti anche il Funzionario della Regione Basilicata Ufficio politiche sociali e sistemi di Welfare Angelina Marsicovetere e il dirigente del comune di Potenza Giuseppe Romaniello.

I lavori del Seminario saranno trasmessi con diretta Facebook sulla pagina di CPM 4.0.