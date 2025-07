Ancora una volta sarà l’incantevole scenario dell’atrio del Palazzo Vescovile di Melfi ad ospitare gli eventi culturali estivi di Fondazione e Associazione “Francesco Saverio Nitti”. Dopo il successo di “Viaggio nella bellezza” dello scorso anno, la proposta culturale delle due organizzazioni s’intitola “Lezioni d’estate” consigli per l’estate.



Si tratta di un breve ciclo di due conferenze-spettacolo che permetteranno di fare degli approfondimenti su argomenti diversi tenute da personalità del mondo del giornalismo ed accademico. Gli incontri, patrocinati dal comune di Melfi con il contributo di Bbc Gaudiano di Lavello, ristoranti “Jeans” e “Sole di Mezzanotte”, si terranno di sabato sera e osserveranno il seguente calendario:



12 Luglio, ore 20,30, “Non è Risiko. Il puzzle della geopolitica mondiale” con Maurizio Perriello giornalista e analista geopolitico e 06 settembre, ore 19,30, “L’alba del secolo novo. L’Italia di inizio ‘900 tra storia, arte e musica” con Donato Verrastro (Università degli Studi della Basilicata), Mariadelaide Cuozzo (Università degli Studi della Basilicata) e Pier Paolo De Martino (storico della musica).

“Farà caldo, resteranno in giro brutte notizie, la tendenza rischia di essere quella di chiudersi in casa. Messa così l’estate finisce col perdere tutte le sue buone qualità -afferma Stefano Rolando, presidente di Fondazione Nitti-. Siccome non facciamo pedagogia obbligatoria, anche quest’anno ci limitiamo a suggerimenti. Da qui i nostri “Consigli per l’estate”, occasioni per fare socialità, stando insieme ad amici e apprendendo pure qualcosa. Grazie a relatori e partecipanti”.



“Il mondo come andava e come va. Due appuntamenti costruiti per l’interesse della cittadinanza di Melfi e per gli ospiti della Città – sostiene Patrizia Nitti, presidente di Associazione Nitti-. Nel segno di un servizio culturale, che ha caratterizzato da sempre l’attività della Associazione Nitti. Benvenuti!”