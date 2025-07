Come si legge in una nota è partita ufficialmente, ieri 9 luglio, da Pisticci (MT) la prima tappa del progetto “Senise in Cluster”, con uno special guest d’eccezione: lo chef e food influencer Simone Rugiati, protagonista di un’esperienza immersiva tra gusto, paesaggio e tradizioni locali.

Accompagnato dall’amministrazione comunale, da rappresentanti istituzionali e dallo staff organizzativo, Rugiati ha dato il via a un percorso che nei prossimi giorni toccherà le aree più suggestive del sud della Basilicata, con l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete imprese, cultura, turismo e agroalimentare.

“La Basilicata è come una caccia al tesoro: ci sono diamanti grezzi ovunque, che vanno solo scoperti e ammirati. L’accoglienza che ho trovato qui è qualcosa di unico: non solo gentilezza, ma una vera unione tra le persone, una resilienza che ha valore umano profondo. In un mondo sempre più digitale, questa è un’esperienza che riaccende il contatto con le cose vere”, ha dichiarato Rugiati.

“Qui in mezz’ora passi da un paesaggio lunare ai calanchi, poi al mare, poi ancora su in montagna. È come una montagna russa di emozioni. E si mangia benissimo.”

La giornata inaugurale ha preso il via con la visita alla storica azienda produttrice dell’Amaro Lucano, cuore del museo esperienziale Essenza Lucano: un percorso sensoriale tra storia, erbe officinali e sapori autentici.

Successivamente, Rugiati ha esplorato a piedi nudi i calanchi di Pisticci, rimanendo profondamente affascinato dalla forza paesaggistica e simbolica di questi luoghi unici.

La serata si è conclusa con una cena conviviale nei vicoli del borgo, dove lo chef ha potuto assaporare i prodotti tipici della zona, vivendo un’autentica esperienza di comunità.

Oggi, 10 luglio, la tappa prosegue con momenti di relax lungo le spiagge ioniche, per poi spostarsi a Nova Siri, dove Rugiati visiterà alcune aziende agricole locali, con un focus sui prodotti e le coltivazioni tipiche del territorio.

Nel pomeriggio, il viaggio si sposterà tra le Dolomiti Lucane, dove andrà in scena l’adrenalinico “Volo dell’Angelo” tra Pietrapertosa e Castelmezzano. La giornata si concluderà con una cena panoramica in alta quota.

Il progetto, in programma dal 9 all’11 luglio 2025, è promosso dall’Associazione Sinapsi Basilicata e sostenuto dall’APT, che ne condivide la visione: fare sistema tra cultura, imprese e comunità, creando un nuovo modello di promozione sostenibile del territorio lucano. In quest’ottica, l’APT Basilicata ha accolto con entusiasmo la proposta dell’Associazione Sinapsi Basilicata, riconoscendo nel progetto una concreta opportunità per rafforzare la strategia di promozione turistica regionale.

“Senise in Cluster” si inserisce infatti nel percorso avviato dall’APT per comunicare le eccellenze lucane e i prodotti turistici maturi, attraverso eventi dedicati, percorsi tematici ed esperienze immersive capaci di attrarre un pubblico sempre più ampio, sia a livello nazionale che internazionale.

Tra workshop, showcooking, tavoli tematici e momenti culturali, “Senise in Cluster” punta a trasformare l’identità lucana in valore condiviso, grazie al contributo di testimonial capaci di raccontare la regione con autenticità.

Tutte le tappe saranno raccontate in diretta attraverso foto e live streaming sui canali social ufficiali (Instagram e Facebook), per condividere in tempo reale il viaggio di Rugiati tra sapori, paesaggi e tradizioni lucane.