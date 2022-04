15/04/2022 - Al via il concorso ''Senise fiorisce 2022''

L’anno 2022 che ci troviamo a vivere in pieno è forse l’anno buono per la ripartenza e per ritornare alla normalità, così la fioritura della primavera diventa lo stimolo per colorare Senise ed è per questa ragione che l’amministrazione comunale, in linea con ...-->continua