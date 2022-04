Alla Camera dei Deputati, nei giorni scorsi, si è svolta la cerimonia di premiazione di ''Italia del merito'', arrivata alla decima edizione. Un riconoscimento prestigioso, che ha visto tra i premiati il “Coordinatore Limes Club Unical” Livio Chidichimo. Questa la motivazione: “ Nell’aver contribuito ad una opportuna ”rinascita” meridionale attraverso la diffusione della cultura della geopolitica”. L’evento è stato condotto da Marco Capretti ed Assunta Baratta, alla presenza di personalità del mondo della politica, delle istituzioni e della cultura. Livio Chidichimo, originario di Cerchiara di Calabria, da sempre è impegnato nelle dinamiche socio-economiche e culturali meridionali. Un lavoro di ricerca, di sperimentazione, di competenza. Un impegno che lo porta a studiare in particolar modo la Calabria e la Basilicata. Da qualche anno, poi, e tra i rappresentanti della scuola di “Limes”, una non –accademia di geopolitica e di governo”. “Limes”, nasce come rivista di geopolitica, fondata da Lucio Caracciolo, qui si cercano di approfondire fatti di interesse internazionali. In questi giorni, con lo scoppio della guerra in Ucraina, è tra le voci più autorevoli.





Vincenzo Diego