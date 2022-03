Sabato 12 marzo 2022, alle ore 17:30 presso il Palazzo Gaeta di Pignola, si terrà un incontro dal titolo “Donne delle Pro Loco: protagoniste delle comunità”: iniziativa per valorizzare il contributo delle donne alla grande famiglia delle Pro Loco lucane e come valore aggiunto per le comunità, lanciata in occasione della settimana della Giornata internazionale della donna dal Consorzio Pro Loco Marmo/Melandro/Basento/Camastra in collaborazione con la Pro Loco di Pignola e patrocinata dall’UNPLI Basilicata e Comune di Pignola.

All’introduzione di Vito Sabia, Presidente del Consorzio Pro Loco Marmo/Melandro/Basento/Camastra, seguiranno i saluti del Sindaco di Pignola, Gerardo Ferretti, e del Consigliere Nazionale Unpli Basilicata, Pierfranco De Marco.

Molteplici gli interventi che arricchiranno l’incontro apportando notevoli contributi esperienziali personali. Oltre al Presidente Pro Loco Unpli Basilicata, Rocco Franciosa, interverranno Loredana Albano, Presidente Pro Loco Pignola; Carmen Salvatore, Presidente Pro Loco Avigliano; Maria Santarsiero, Presidente Pro Loco Filiano; Rosa Fortunato, Presidente Pro Loco Paterno e Consigliere Unpli Basilicata; Serena Grieco, Presidente Pro Loco Ruvo del Monte; Angelica Cappiello, Presidente Pro Loco Rapone. Le conclusioni sono affidate a Saveria Catena, Presidente Pro Loco Oliveto Lucano e Vice presidente Unpli Basilicata.

L’incontro sarà allietato da intermezzi musicali a cura di Raffaella Volini e Dino Caterino.

«Con questo incontro - dichiara Vito Sabia – si intende far vedere quanto l’apporto dato dalle donne di Pro Loco sia sostanziale per le nostre comunità: spesso è proprio grazie al loro attaccamento, entusiasmo e al loro ‘senso di cura’ che riusciamo ad avere borghi dove i cittadini vivono bene».