Nell’ambito della manifestazione Art&Feminism, cui le WikiDonne lucane partecipano dal 2016, si terrà la V edizione del progetto in progress Profili di Donne Lucane, dedicata quest’anno ad Antonella Bruno, docente del Liceo Gropius, da poco scomparsa, in ricordo del suo ruolo di artista e di educatrice e della sua presenza costante e fattiva alle precedenti edizioni.

L’editathon si terrà il 5 marzo 2022 alle ore 10/13, nell’aula 10 del Liceo Gropius (accesso limitato e con green pass a causa del Covid 19) e tramite Web meeting Microsoft Teams e diretta Facebook Liceo Gropius.



Intervengono Paolo Malinconico, Dirigente scolastico Liceo statale Gropius, Camelia Boban, Co-fondatrice e Presidente WikiDonne, Luigi Catalani, Presidente Basilicata Wiki, Lorenza Colicigno, Componente Comitato Cittadinanza di Genere, coordina Daniela de Scisciolo, Presidente Cidi Potenza.



Nel corso della mattinata verrà mostrato il Wikibook rinnovato con l’inserimento delle nuove voci, delle foto, delle video interviste. Sarà, inoltre, allestita una mostra per ricordare Antonella Bruno.



“Una nuova edizione – ha detto Lorenza Colicigno - che riporta alla memoria figure di donne lucane che in campi diversi hanno dato un contributo importante allo sviluppo culturale della nostra regione. Ricordarle è un omaggio loro dovuto, ma soprattutto un modo di offrire alle giovani generazioni modelli di riferimento positivi.”.



“Anche quest’anno - ha dichiarato Daniela de Scisciolo – c’è grande soddisfazione per il lavoro realizzato collettivamente per implementare il Wikibook dedicato alle donne lucane: di certo prevediamo di proseguire.”.



“Sarà un’edizione sull’onda della commozione e del ricordo – ha sottolineato Paolo Malinconico – e del ringraziamento per tutto quanto Antonella Bruno ha realizzato nel Liceo Gropius.”.