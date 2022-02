La Pro Loco Campus di Moliterno d’intesa e con la collaborazione del Consorzio di Tutela del Canestrato di Moliterno IGP, nell’ambito di una co-progettazione con l’Amministrazione Comunale di Moliterno e di un programma di promozione del rinomato formaggio moliternese, ha definito con l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi con sede a Grinzane Cavour - Cuneo) l’organizzazione di un corso di 1° Livello per Assaggiatori di formaggi che si terrà a Moliterno presso la struttura del ristorante “L’Eco del Fiume” in c/da Pantanelle, secondo le date e gli orari riportati in calce al presente comunicato.

Il corso comprende 10 lezioni della durata di due ore cadauna per un totale di 20 ore ed è rivolto a tutti coloro (tecnici, operatori di filiera, gastronomi, addetti ai servizi di ristorazione e semplici appassionati) che desiderano migliorare le proprie conoscenze sui formaggi, attraverso metodi di degustazione e di valutazione consolidati dove i partecipanti impareranno a riconoscere le caratteristiche peculiari di questo alimento ed acquisiranno le basi tecniche per la sua valutazione oggettiva.

Il programma del corso si presenta alquanto articolato e spazia dalla tecnica dell’assaggio, alla tecnologia casearia fino all’utilizzo dei formaggi in abbinamento con vini DOC della Basilicata.

Le lezioni saranno tenute da Docenti Maestri Assaggiatori ONAF di riconosciuto livello nazionale ed al termine del corso è prevista una sessione di esami con prova pratica e teorica a test che licenzierà i neo-Assaggiatori con il rilascio di un attestato ed il diritto all’iscrizione all’Albo nazionale degli Assaggiatori ONAF.

Il corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti, pertanto le iscrizioni (che prevedono una quota di iscrizione) verranno accettate in ordine di presentazione e si chiuderanno al raggiungimento del suddetto numero di partecipanti e comunque entro e non oltre il 15 marzo 2022.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione, gli interessati potranno contattare la Dr.ssa Maria Sarnataro (Direttore ONAF Delegazione di Salerno): 338 9296146 – masarnat@tiscali.it