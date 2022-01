Il Comando Vigili del fuoco di Potenza, organizza un seminario dal titolo “Focus sulle nuove norme di Prevenzione Incendi”.

L’obiettivo di fare il punto sulla norma di Prevenzione Incendi pubblicate recentemente, dedicando particolare attenzione ai tre decreti che sostituiscono ed integrano il DM 10 marzo 1998, decreto che determina i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Prenderanno parte relatori e dirigenti della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica sita in Capannelle (Scuole Centrali Antincendi) di Roma e personale del Comando VF di Potenza.

Il seminario, patrocinato dall'Università degli Studi della Basilicata,

L’evento si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata sita nel Campus di Macchia Romana il giorno 20 gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Sarà possibile seguire il seminario, che è stato realizzato con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri, in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-covid, ovvero in diretta streaming ai seguenti indirizzi.