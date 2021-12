Gentile presidente Bardi, e gentili consiglieri di maggioranza e minoranza,



voglio ringraziarvi, interpretando il pensiero delle Istituzioni e delle comunità del Lagonegrese e della costa Tirrenica, per aver approvato in Consiglio, ieri sera, all’unanimità, un documento ufficiale che attesta l’assoluta contrarietà all’apertura di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi a pochi chilometri dal mare di Maratea e della costa Tirrenica. E’ un risultato molto importante a cui, uniti, siamo addivenuti. Ora, è necessario fare in modo che, alla luce di quanto espresso, gli uffici del dipartimento Ambiente, rivedano l’autorizzazione Vinca concessa ad aprile 2021 e che, il presidente Bardi, annunci questa decisione del Consiglio al presidente della regione Calabria, che in queste settimane pronuncerà la sua decisione in merito all’apertura dell’impianto. Questa risoluzione, espressa all’unanimità, su una mozione presentata con prima firma dal consigliere Marcello Pittella, e sostenuta da tutti, mostra un sentire comune: l’importanza di tutelare la salute delle persone e dell’ambiente. I cittadini lucani sperano che con questo atto, di bella politica regionale, si possa inaugurare una nuova “metodologia del fare” nel settore ambientale. Molte sono le minacce che arrivano, in maniera violenta, all’ambiente lucano e ai suoi cittadini, dal settore petrolifero, dal nucleare, dal sistema di depurazione, molti depuratori “non a norma” ed obsoleti, da termovalorizzatori, cementifici, discariche e siti da bonificare. Una politica ambientale sbagliata ha contribuito, in questi decenni, ad innalzare, in maniera esponenziale, nella nostra terra, la mortalità tumorale e per malattie cardiache. Ora è il momento di correggere il tiro. La Basilicata deve iniziare a percorrere la strada “green” che percorrono nazioni e regioni moderne. Assieme, le Istituzioni lucane possono portarci lungo questa nuova strada. Cari rappresentanti istituzionali, vogliamo vedervi caratterizzati da unità di vedute, con la ferrea volontà di difendere la nostra comune terra e di lanciarla verso un futuro moderno e green. Seguiremo con attenzione l’evoluzione di tutte le problematiche ambientali augurando buon lavoro e buon Natale a tutti.