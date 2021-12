Anche il nostro territorio risponderà con l’Assemblea di Federalberghi Maratea – Pollino il 16/12/2021, in collaborazione con il Consorzio Turistico Maratea e l’ Istituto Alberghiero IIS Maratea Giovanni Paolo II , alle ore 9.00 presso la Sala “Mar@congress” Via Zapagana, Maratea.

L’incontro si propone di fornire una visione anche su prodotti e servizi. In particolare confrontarsi su previsione, programmazione e promozione turistica a breve, medio e lungo termine. Un panorama completo che miri alla valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche di tutto il territorio lucano.

Sarà l’occasione per sviluppare prospettive future per la realizzazione di un laboratorio dell’accoglienza turistica in sinergia con l’Istituto Alberghiero Giovanni Paolo II, avvalorando l’intesa firmata a Luglio 2021 dall’ufficio scolastico Regionale di Basilicata e da Federalberghi Potenza e Matera.

Oltre ad interagire con una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Alberghiero, i futuri professionisti dell’accoglienza.



Durante l’assemblea, sarà sottolineata l’importanza di costruire una ferma rete di intesa con il supporto di federalberghi. I temi motivo di discussione saranno:



TERRITORIO – PROFESSIONALITA’- ACCOGLIENZA – SCUOLA/LAVORO



Biagio Salerno, Presidente Consorzio Turistico Maratea