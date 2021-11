Dopo lo straordinario successo riscosso a Roma al teatro Olimpico con lo spettacolo “Stasera con Uccio. Vi racconto il mio Mudù“, un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili e racconti di vita vissuta, Uccio De Santis torna in Basilicata, a Potenza, ospite della Coldiretti al mercato coperto di Potenza. L'appuntamento è per sabato 4 dicembre. L’evento spettacolo avrà luogo nel piazzale antistante il mercato alle ore 10 e 30, ma alle ore 9 e 30 Uccio accenderà ufficialmente le luci dell’albero di Natale del mercato coperto di “Campagna Amica”. “Come ribadito in più occasioni, al mercato di Coldiretti – commentano il presidente regionale dell'organizzazione agricola, Antonio Pessolani e il direttore provinciale , Franco Carbone – i nostri consumatori trovano il meglio delle produzioni agroalimentari del territorio, a chilometro 0. Ma non solo. In vista del Natale abbiamo voluto inaugurare le iniziative – concludono Pessolani e Carbone - con uno dei comici più apprezzati del Sud Italia ”. Su Facebook Uccio ha una fanpage ufficiale con oltre 2 milioni di followes, un canale YouTube che conta milioni di views, boom di audience per la sitcom Mudù e un tour live da record con oltre 100 date in tutta Italia.