Si è svolta ieri all'Auditorium comunale di Aliano (MT) la Cerimonia di Premiazione della XXII e XXIII edizione del Premio Letterario Nazionale "Carlo Levi" organizzato da Comune di Aliano, Circolo Culturale “Nicola Panevino”, Parco Letterario “Carlo Levi” , con Ministero della Cultura, I Parchi Letterari e Regione Basilicata.



Dopo la presentazione del videoclip "Le ragioni di un Premio" (realizzato da Pietro Di Lenge, Vito Caruzzo, Mimmo Rizzo), i saluti di Luigi De Lorenzo, Sindaco di Aliano, e di Don Pietro Dilenge, Presidente Circolo Culturale Nicola Panevino, si è entrati nel vivo della cerimonia di premiazione, coordinata dal giornalista Robero Rizzo, con il conferimento dei premi assegnati dalla giuria presieduta dal giornalista e scrittore Raffaele Nigro.



Premiati della XXII Edizione 2019:



Sezione Narrativa Nazionale

Daniela Sacerdoti, con il volume Tienimi accanto a te;



Sezione saggistica nazionale

Mario Tozzi, con il volume Italia Intatta;



Sezione narrativa/saggistica regionale

Oreste Lo Pomo, con il volume Malanni di stagione



Sezione tesi di laurea su Carlo Levi

Grazia Verre, con la tesi Carlo Levi e il Cristo si è fermato a Eboli nella testimonianza dei grassanesi ed alianesi



Premio speciale

a Francesco Esposito, per il grande contributo dato con Carlo Levi alla notorietà nel mondo del "paese del Cristo" e per la sepoltura dello scrittore nel cimitero di Aliano

a Pier Francesco Mastroberti, medico e artista lucano per avere dato molto alla Basilicata per la sua grande versabilità e spiccate doti nel campo artistico della scultura



Menzione speciale

Sezione saggistica regionale

don Giuseppe Filardi, con il volume Visitatio



Sezione narrativa regionale

Candio Tiberi, con il volume L'uomo dei taccuini





Premiati XXIII edizione 2020:



Sezione narrativa nazionale

Walter Pedullà, con il volume Il pallone di stoffa"



Sezione saggistica nazionale

Luciano Mecacci, con il volume "Besprizornye. Bambini randagi nella Russia sovietica" (1917 - 1935)



Sezione saggistica regionale

Anita Ferrari, con il volume "Geografie plurali" .