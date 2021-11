Ieri 25 novembre 2021 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si è tenuta nella sala Levi di Palazzo Lanfranchi la presentazione del libro di Asia Argento organizzato da GFG Media con il patrocinio della Provincia e del Comune di Matera, Matera 2019, Museo Nazionale di Matera, Lucana film commission, Comune di Forenza, Quick Movie, Università degli studi della Basilicata

“Anatomia di un cuore selvaggio” il titolo del libro di Asia Argento.

“Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa- spiega- non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi. E allora coraggio, questa è la mia e, prima di giudicare, vi invito a fare altrettanto.”



La conferenza di ieri mattina ha annunciato la presenza dell’attore

Alessandro Haber all’evento successivo tenutosi al Teatro Guerrieri, dove sono stati proiettati il film documentario” Il sole è buio” di Giuseppe Papasso e il corto “Ricordo opaco” di Rosita Larocca.

Il film documentario “Il sole è buio” di Giuseppe Papasso, girato tra Taranto, la Basilicata, Roma e Napoli affronta l’inaccettabile e triste “fenomeno sociale” della violenza subita dalla donna da parte dei propri partner, nella più parte dei casi. In un’alternanza tra fiction e documentario, con le testimonianze reali di donne vittime di violenza, il film di Papasso è suggellato dalle musiche originali di Ennio Morricone.

E a proposito del suo documentario Giuseppe Papasso dichiara : “L’idea di fare questo film documentario, è nata dalla lettura dell’ennesimo articolo sulla violenza di genere. Presto è subentrata l’esigenza di trasformare in racconto gli elementi che, in quella storia rappresentativa di tante altre, hanno smosso la mia coscienza e il mio desiderio di chiarezza: l’indignazione per la prevaricazione, certo, ma soprattutto il desiderio di ascoltare le testimonianze, e quindi apprendere la verità dalle bocche dei protagonisti, senza dover incorrere nel filtro retorico, stucchevole e spesso edulcorato della cronaca.”

Omicidi e violenza delle e sulle donne sono fatti tragicamente attuali che devono essere affrontati non solo con eventi culturali come quello di ieri a Matera ma anche attraverso un processo culturale di nuova educazione sentimentale, parafrasando il grande letterato e scrittore francese Gustave Flaubert, educazione sentimentale che deve muoversi di pari passo ad un intervento politico deciso di educazione al rispetto. Cultura e politica devo camminare insieme per costruire una società migliore.

Stop alla violenza sulle donne e ad ogni forma di violenza.



Roberta La Guardia