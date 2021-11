La compagnia Gommalacca Teatro di Potenza partecipa alla decima edizione di BookCity Milano, la festa metropolitana diffusa del libro e della lettura in programma dal 17 al 21 novembre 2021. Sabato 20 novembre alle ore 14, presso il centro di produzione artistica e culturale Mare Culturale Urbano, Carlotta Vitale e Mimmo Conte, co-fondatori di Gommalacca Teatro, condivideranno l’esperienza del progetto “Aware - La nave degli incanti”, raccolta nell’omonimo libro pubblicato a dicembre 2020 per Editoria & Spettacolo. L’incontro dal titolo “Aware, il diario di Sofia e il teatro come strumento di attivazione sociale” ripercorrerà la nascita, lo sviluppo e l’eredità del progetto, fondato sul dialogo tra gli spazi pubblici, il teatro e le comunità.

Il libro “Aware - La nave degli incanti. Progettare e realizzare idee e sogni d’arte collettiva oggi”, a cura di Renzo Francabandera, Elena Lamberti e Carlotta Vitale, raccoglie le testimonianze originate dal progetto di arte partecipata “Aware - La nave degli incanti”, ideato dalla compagnia Gommalacca Teatro e co-prodotto con la Fondazione Matera-Basilicata 2019. In occasione dell’anno da Capitale Europea della Cultura di Matera, Gommalacca Teatro si è misurata con l’ideazione - in co-creazione con 423 tra cittadini, ricercatori, artisti e tecnici - di un’opera d’arte su ruote a forma di nave, ispirata all’imponente manufatto di cemento che sorge tra i palazzi del rione Cocuzzo di Potenza, da tutti chiamato “la nave”.

Nell’estate del 2019 “La nave degli incanti” è stata protagonista e scenario di uno spettacolo itinerante in cinque episodi da Potenza a Matera, attraverso i paesaggi, le comunità e le storie della Basilicata. Partendo da quella esperienza di scoperta dell’identità lucana contemporanea, il libro si propone come un manuale per la gestione di percorsi artistici in co-progettazione con la comunità. Trova, quindi, legittima collocazione nel contesto di Mare Culturale Urbano, centro che promuove l’arte come strumento primario di sviluppo delle aree marginalizzate e la cultura come leva di cambiamento per l’individuo e la comunità, per creare un percorso di evoluzione, crescita e partecipazione, attraverso un approccio integrato di metodologie di rigenerazione urbana, progetti d’inclusione sociale e processi d’innovazione culturale.

La struttura del libro è articolata in tre sezioni. La prima parte contiene una raccolta di saggi sul rapporto tra arte, società e territori, affidando ad un gruppo di esperti di interazioni fra arte, politiche culturali, project management e analisi delle dinamiche socio-territoriali una riflessione su come ideare, disegnare e realizzare oggi progetti di arte partecipata. Nella seconda parte del volume trovano spazio le voci degli artefici, di coloro che si sono fatti carico di parti specifiche del progetto “Aware”. Completano la pubblicazione i contributi critici sulla creazione spettacolare de “La nave degli incanti”.

Negli scorsi mesi il libro è stato presentato al festival “Nessuno Resti Fuori” di Matera il 24 luglio, con la partecipazione del critico teatrale Vincenzo Sardelli e del drammaturgo Riccardo Spagnulo, tra gli autori della pubblicazione, e alla prima edizione di Cilentart Fest, a Gioi (SA) il 25 agosto, con un intervento del project manager Lucio Argano, curatore della postfazione.