L’edizione speciale della manifestazione vinicola più importante d’Italia, svoltasi a Verona dal 17 al 19 ottobre, ha visto la partecipazione del nostro vino a Denominazione di Origine Protetta grazie alle aziende Graziano e Chiaradia componenti del Consorzio di Tutela Grottino di Roccanova.

Le loro bottiglie, messe in bella mostra, sono state esposte nel padiglione organizzato dal Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata insieme a quelle delle altre tre Dop –Aglianico del Vulture, Matera Dop, Alta Val d’Agri – pronte all’assaggio ed al giudizio di sommelier, intenditori, visitatori. Infatti, ben 35 nazioni hanno inviato propri emissari per tastare la qualità di uno dei prodotti fiore all’occhiello della nostra Italia, prima produttrice al mondo in ettolitri che si traducono in miliardi di Euro di attivo per la bilancia commerciale oltre a favorire e promuovere quel turismo enogastronomico praticato da milioni di cittadini.

Senz’altro il Grottino ha fatto bella figura, evidenziando la passione, la dedizione e la professionalità dei produttori nonché la vocazione di un territorio da secoli famoso per la produzione del vino che ne è l’immagine più lampante. Oggi esso ha raggiunto i vertici della qualità e può competere con i marchi più famosi. Esportato in Italia e all’estero, assicura lavoro e reddito a numerosi braccianti nonché il giusto guadagno agli imprenditori che vi hanno investito con coraggio capitali e risorse umane. E in un’area interna, con un’ economia da anni stagnante, non è poco.

Quale Presidente del Consorzio di Tutela o da titolare d’azienda ho rappresentato il Grottino in tante manifestazioni ricevendo sempre complimenti ed apprezzamenti. Tanto ci conforta e ci incoraggia ad andare avanti, certi di compiere ulteriori progressi in favore del nostro già ottimo vino.

Buon viaggio Grottino di Roccanova.





Dott. Giuseppe Chiaradia

Presidente Consorzio di Tutela Grottino di Roccanova