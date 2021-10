Mancano poche ore all'apertura dei cancelli che daranno il via alla 27a edizione della Fiera nazionale di Lagopesole, un appuntamento importante per le aziende provenienti da tutto il territorio lucano, ma anche dalle limitrofe Puglia e Campania. Una vetrina fondamentale per far conoscere ai visitatori prodotti tipici ed eccellenze, ma anche un’occasione unica per i futuri sposi che gratuitamente potranno girare tra gli stand per organizzare nei minimi dettagli il proprio matrimonio, poter usufruire di scontistiche dedicate, trovare collezioni a prezzi di occasione, scoprire le ultime novità dal salone del mobile.



L'inaugurazione ufficiale della Fiera nazionale di Lagopesole, si terrà giovedì 21 ottobre, alle ore 16:30, alla presenza del sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, del consigliere regionale, Tommaso Coviello, e del presidente della regione Vito Bardi.



Sarà possibile visitare gli stand dalle 16:30 alle 21:30 nei giorni feriali, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 22:00. L'ingresso, eccezionalmente per quest’anno, è gratuito, escluso la domenica.

La Fiera si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le recenti normative vigenti, l’ingresso sarà possibile solo se muniti di Green pass (vaccinazione o tampone entro 48h) e mascherina.

Per snellire le procedure di ingresso, chiunque vorrà partecipare alla fiera potrà effettuare una prenotazione online del biglietto, che garantirà un accesso più veloce. Il biglietto sarà prenotabile sulla piattaforma ciaotickets.com



Vi invitiamo a seguirci sui canali sui canali social, per scoprire le novità di questo 2021 presso gli stand allestiti nel complesso fieristico di Lagopesole.