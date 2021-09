Mentre il mondo è alle prese con la pandemia di COVID e con gli sforzi umanitari in Afghanistan ed assiste agli effetti devastanti dell'emergenza climatica e affronta il più grande sfollamento di persone nella storia umana, una nuova partnership, il Peace Education Network, la Rete Educazione alla Pace, convoca con una Conferenza per il 20 settembre 2021, ore 17:00, la prima Giornata internazionale dell'Educazione alla pace.

Tra i principali promotori di questa iniziativa l’associazione Percorsi, organizzazione nata in Basilicata da una intuizione del Sen. Donato Scutari ed Emilio Colombo, e che dette vita nel Parlamento Europeo a Bruxelles nel 2011 alla Dichiarazione di Bruxelles Pledge to Peace, un impegno alla pace sottoscritto da varie Istituzioni Lucane tra cui la Regione Basilicata, la Provincia e la città di Potenza.

La missione della Rete Educazione alla Pace e dei firmatari del Pledge to Peace che ne fanno parte è mostrare come le capacità, le strategie e le strutture di costruzione della pace siano fondamentali per tutti gli altri sforzi umanitari.



La conferenza ha tre obiettivi :

1. Mettere insieme una rete globale di educatori alla pace.

2. Lanciare una campagna per una Giornata internazionale dell'educazione alla pace delle Nazioni Unite.

3. Dimostrare l'impatto positivo dell'educazione alla pace sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite



L'attore cinematografico, televisivo e teatrale, di fama internazionale, Michael Nouri ospiterà l'evento e introdurrà una prestigiosa e diversificata schiera di economisti, educatori, attivisti per il clima e per la pace per stimolare la riflessione e l'azione nell'educazione alla pace.

Tra i principali relatori internazionali

* Anwarul K. Chowdhury: Fondatore del Movimento Globale per la Cultura della Pace ed ex Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite.

* Federico Mayor Zaragoza: Presidente della Fondazione per una Cultura di Pace ed ex Direttore Generale dell'UNESCO.

* Ambasciatore Prof. Dr. Karim Errouaki: Presidente Emerito dell'American University of Europe (AUE-FON)

* Kehkeshan Basu: fondatore/presidente, Green Hope Foundation, mentore della realtà climatica, ex coordinatore globale per bambini e giovani, UNEP MGFC, campione delle Nazioni Unite per i diritti umani.

* Dr. Kozue Akibayashi: Professore alla Doshisha University Graduate School of Global Studies, a Kyoto, Giappone, e membro del WILPF.

* Prem Rawat: Ambasciatore della Dichiarazione Pledge to Peace nata nel Parlamento europeo, fondatore della Fondazione Prem Rawat e del suo programma di educazione alla pace, che attualmente viene attuato in oltre 100 nazioni.

* Dr. Stéphane Monney Mouandjo: Direttore Generale del Centro Africano di Formazione e Ricerca in Amministrazione per lo Sviluppo (CAFRAD)



Cinque i temi sull’educazione alla pace della conferenza

1. Educazione alla pace e relazioni internazionali

2. Educazione alla pace - Partenariati e collaborazioni

3. Educazione alla pace - Le arti e la cultura

4. Educazione alla pace - Clima, crisi ed ecosistemi

5. Educazione alla pace - Strategie e strutture

Rete di educazione alla pace



Questa conferenza e le iniziative pertinenti sono un progetto congiunto del Centro per la pace dell'UNESCO, della Federazione spagnola delle associazioni e dei club dell'UNESCO, del Pledge to Peace, della Campagna globale per l'educazione alla pace, della Onlus Percorsi, dell’Istituto internazionale per l'educazione alla pace, della Fondazione Prem Rawat, dell'Accademia nazionale della pace , Unity Foundation, PeaceChannel.com, ed altri.

Queste organizzazioni hanno collaborato per formare la Peace Education Network, attivamente impegnata negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'SDG 16, per "promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile”



Per registrarsi alla conferenza cliccare sul seguente link :

https://www.peaceeducationday.com