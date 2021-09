14/09/2021 - Policoro: vino, arte e musica per valorizzare Piazza Ripoli

Il vino, l'arte e la musica per la valorizzazione di Piazza Ripoli a Policoro. Il rapporto tra vino e cultura per creare un connubio per promuovere le piazze e le bellezze della città, quindi, la cultura come veicolo promozionale.

Per questo il Taverna Wine Shop a Polic...-->continua